Galatasaray, Malmö deplasmanında: Golcülerin yokluğu can sıkıyor
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, Malmö karşısında bu sezonki en golcü futbolcuları Victor Osimhen (10), Barış Alper Yılmaz (7) ve Mauro Icardi'den (6) yoksun çıkacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak.
Yeni Malmö Stadyumu'ndaki maç, TSİ 20.45'te başlayacak.
Müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetecek. Brooks'un yardımcılıklarını Simon Bennett ile Daniel Robathan üstlenecek.
Dördüncü hakemliğini Darren Bond'un yapacağı maçın Video Yardımcı Hakem'i ise Jarred Gillett olacak.