Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi grubunda 4 puanla 3. sırada yer alan Galatasaray, Manchester United'ı yenmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve gruptaki son maç öncesi büyük avantaj yakalayacak. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Manchester United ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanarak tarih yazan Galatasaray, bir kez daha taraftarı önünde kazanmak ve gruplardan çıkmak için mücadele verecek. Peki, Galatasaray-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?