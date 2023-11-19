Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? İşte GS-Manu Şampiyonlar Ligi maçı tarihi
Galatasaray-Manchester United rövanş maçı son günlerde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Old Trafford'da karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Peki, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçı tarihi, futbolseverlerin odağında bulunuyor. Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında deplasmanda geriden gelerek 3-2’lik skorla kazandığı Manchester United müsabakasının ardından, şimdi tüm gözler rövanş karşılaşmasında olacak. İşte, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı tarihi...