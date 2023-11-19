NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? İşte GS-Manu Şampiyonlar Ligi maçı tarihi

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı son günlerde futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, Old Trafford'da karşılaştığı İngiliz ekibi Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2'lik skorla mağlup etmişti. Peki, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? İşte GS-Manu Şampiyonlar Ligi maçı tarihi - 1


Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. hafta maçı tarihi, futbolseverlerin odağında bulunuyor. Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu ikinci maçında deplasmanda geriden gelerek 3-2’lik skorla kazandığı Manchester United müsabakasının ardından, şimdi tüm gözler rövanş karşılaşmasında olacak. İşte, Galatasaray-Manchester United rövanş maçı tarihi...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? İşte GS-Manu Şampiyonlar Ligi maçı tarihi - 2

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Manchester United ile Galatasaray arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Şampiyonlar Ligi 5. hafta müsabakasının, TSİ 20:45'te başlaması bekleniyor.

Maça dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

Galatasaray-Manchester United rövanş maçı ne zaman? İşte GS-Manu Şampiyonlar Ligi maçı tarihi - 3

ASLAN SON MAÇINDA KAYBETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4’üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih’e 2-1 mağlup oldu.

Bayern Münih’in gollerini 80 ve 86’ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın tek golü 90+3'üncü dakikada Bakambu'dan geldi.

DAHA FAZLA GÖSTER
;