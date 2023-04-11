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Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, sezon başında PSG'den kiraladığı Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin bonservisini almak için Fransız kulübüyle temaslara başladı. Arjantinli yıldızın olası bonservis bedeli de belli oldu.

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu - 1

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, özellikle büyük maçlardaki performansıyla taraftarların gönlünü kazandı.

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Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu - 2

PSG'den kadrosuna katılan Mauro Icardi'nin sarı kırmızılılardaki kontratı Haziran 2023'te sona eriyor.

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu - 3

Galatasaray taraftarının sevgisini kazanan Mauro Icardi, ülkesinin basınına konuştu ve geleceği hakkında verdiği kararı açıkladı.

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu - 4

TNT Sports Argentina'ya konuşan Mauro Icardi, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu - 5

Yıldız oyuncu, "Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var" dedi.

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu - 6

30 yaşındaki forvet için Fransız basınında da transfer iddiası yer aldı.

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu - 7

BONSERVİS BEDELİ 10 MİLYON EURO

Le Parisien'in haberine göre; Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisi için PSG ile görüşüyor.

Yine haberde yer alan bilgiye göre; konuşulan muhtemel bonservis bedeli ise, yaklaşık 10 milyon euro olarak ifade edildi.

Galatasaray, Mauro Icardi için PSG ile görüşmelere başladı: Bonservis bedeli belli oldu - 8

GALATASARAY'DA 17 MAÇTA 10 GOL ATTI

Yıldız oyuncu Galatasaray'da 17 maçta 10 gol attı. Arjantinli oyuncu Galatasaray'ın Nef Stadyumu'ndaki 600. golünü atarak sarı kırmızılıların tarihine geçti.

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