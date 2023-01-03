Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİGDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.



Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.