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Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lider Galatasaray, 17. haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Galatasaray'da kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross forma giyemeyecek. Peki Galatasaray- MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 17. haftada yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 2

Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 33 puanla ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Geride kalan 15 müsabakada dörder galibiyet ve beraberlik ile 7 yenilgi gören sarı-lacivertliler ise elde ettiği 16 puanla haftaya 13. sırada girdi.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 3

DERBİYE LİDER ÇIKMA HEDEFİNDE

Galatasaray, hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı önemli derbi öncesinde liderliğini korumak istiyor.

Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek derbiye liderlik moraliyle çıkmanın peşinde.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 4

BEŞ OYUNCU EKSİK

Galatasaray, yarınki karşılaşmada 5 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte sarı kart cezalıları Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Emre Taşdemir ve Mathias Ross, MKE Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 5

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve dünkü antrenmanın bir bölümünde takımla çalışan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 6

ÖNEMLİ OYUNCULAR KART SINIRINDA

Galatasaray'da takımın 3 önemli oyuncusu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 7

Savunmadaki iyi performansıyla dikkati çeken Abdülkerim Bardakcı ile hücumdaki etkili ayakları Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens, yarınki karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 8

LİGDE 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamayan Galatasaray, son 5 karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı.

Ligde son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, daha sonraki 5 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup etti.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 9

Söz konusu 6 müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 5 gol gördü.

Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 9 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Galatasaray-MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - 10

GALATASARAY-ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE?

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.

Mücadele 4 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'da beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

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