Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı için geri sayım

ASLAN AVRUPA'DA TUTULAMIYOR

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, ülke puanı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme oynamak zorunda kaldı.



"Devler Ligi" mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, bu etapta Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.



Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ile ilk maçına deplasmanda çıkan "Cimbom", rakibini 3-2 mağlup ederek tur kapısını araladı.



Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 29 Ağustos Salı günü ağırlayacağı rakibini geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor.



