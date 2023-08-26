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Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı için geri sayım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi 3-2 yendi. Temsilcimiz Galatasaray, Norveç'te son dakika golüyle tur kapısını araladı. Şimdi tüm gözler rövanş maçında. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı için geri sayım - 1

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Molde'yi Midtsjö'nün 90+3. dakikadaki golüyle 3-2 yendi. Futbolseverler şimdi gruplara kalacak takımı belirleyecek rövanş maçına odaklandı. İşte, Galatasaray-Molde rövanş maçı tarihi...


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Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı için geri sayım - 2

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi son dakikalarda bulduğu golle 3-2 yenerek önemli bir avantaj yakaladı.

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı için geri sayım - 3

GALATASARAY'IN RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Molde rövanş maçı 29 Ağustos Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Bu kritik müsabakaya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.


Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı için geri sayım - 4

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta seyirci desteğiyle turu geçerek gruplara kalmaya çalışacak. "Cimbom"a her türlü beraberlik ve galibiyet turu getirecek. Tek farklı mağlubiyette ise maç uzatmaya gidecek.

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı için geri sayım - 5

ASLAN AVRUPA'DA TUTULAMIYOR

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olan sarı-kırmızılı ekip, ülke puanı nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için eleme oynamak zorunda kaldı.

"Devler Ligi" mücadelesine 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, bu etapta Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Sarı-kırmızılılar, 3. eleme turunda ise Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0 mağlup ederek play-off'a geldi.

Norveç Ligi'nde geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Molde ile ilk maçına deplasmanda çıkan "Cimbom", rakibini 3-2 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da 29 Ağustos Salı günü ağırlayacağı rakibini geçerek adını gruplara yazdırmak istiyor.

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