Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı için geri sayım
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Norveç temsilcisi Molde'yi 3-2 yendi. Temsilcimiz Galatasaray, Norveç'te son dakika golüyle tur kapısını araladı. Şimdi tüm gözler rövanş maçında. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman?
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk olduğu Molde'yi Midtsjö'nün 90+3. dakikadaki golüyle 3-2 yendi. Futbolseverler şimdi gruplara kalacak takımı belirleyecek rövanş maçına odaklandı. İşte, Galatasaray-Molde rövanş maçı tarihi...