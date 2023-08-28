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Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın akşam Norveç ekiplerinden Molde'yi sahasında ağırlayacak. Norveç'te oynanan ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı rövanş maçında da galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray yarın akşam Molde ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray saha avantajını eline geçirmişti. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 2

GALATASARAY-MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maç, EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 3

KARŞILAŞMAYI POLONYALI HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 4

GALATASARAY'DA HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yarın yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 5

TORREİRA'NIN CEZASI SONA ERDİ

Galatasaray'da cezasını Molde ile oynanan ilk maçta çeken Lucas Torreira, yarın sahadaki yerini alabilecek.

Olimpija Ljubljana ile yapılan rövanş maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Uruguaylı futbolcu, Molde ile oynanan ilk müsabakada forma giyememişti.

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 6

YENİ TRANSFERLERDEN ZAHA VE ZİYECH BU MAÇTA YOK

Galatasaray'ın yeni transferleri Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech, Molde maçında forma giyemeyecek.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Zaha ve Ziyech, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 7

İCARDİ GOL RESİTALİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Molde ile oynayacağı karşılaşmada gözler yine Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak.

Sarı-kırmızılı takımın, bonservisiyle renklerine kattığı yıldız golcü sezona iyi başladı.

Mauro Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Süper Lig'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere forma giydiği 5 maçta 4 kez ağları havalandırdı.

Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi) - 8

GALATASARAY 7 MAÇTA MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

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