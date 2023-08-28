Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın akşam Norveç ekiplerinden Molde'yi sahasında ağırlayacak. Norveç'te oynanan ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde oynayacağı rövanş maçında da galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray yarın akşam Molde ile kozlarını paylaşacak. Oynanan ilk maçta deplasmanda Molde'yi 3-2 yenen Galatasaray saha avantajını eline geçirmişti. Peki, Galatasaray-Molde rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?