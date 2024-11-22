Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson Becker transferinde Taffarel faktörü
Galatasaray, gelecek sezon Liverpool'dan ayrılması beklenen Alisson Becker için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda Muslera'nın ayrılacağını öğrenen sarı-kırmızılılar, bu transfer için Merseyside ekibinde aktif olarak kaleci antrenörlüğü yapan eski oyuncusu ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel faktörüne güveniyor.
Galatasaray'ın 13 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera, sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı almıştı.
Bu gelişmelerin ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia rotaya atıldı.