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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson Becker transferinde Taffarel faktörü

Galatasaray, gelecek sezon Liverpool'dan ayrılması beklenen Alisson Becker için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda Muslera'nın ayrılacağını öğrenen sarı-kırmızılılar, bu transfer için Merseyside ekibinde aktif olarak kaleci antrenörlüğü yapan eski oyuncusu ve kaleci antrenörü Claudio Taffarel faktörüne güveniyor.

Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson Becker transferinde Taffarel faktörü - 1

Galatasaray'ın 13 sezondur kalesini koruyan Fernando Muslera, sezon sonunda sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı almıştı.

Bu gelişmelerin ardından kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia rotaya atıldı.

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Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson Becker transferinde Taffarel faktörü - 2

Galatasaray scout ekibinin alternatifi bol bir liste hazırladığı ve Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in de durumunun yakından takip edildiği öne sürüldü. 

Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson Becker transferinde Taffarel faktörü - 3

İngiliz devi gelecek sezon için Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'yi 30 milyon euroluk bedelle kadrosuna katmıştı.

Sabah'ın haberine göre, ikinci kaleci konumuna düşecek olan Becker'in ayrılmaya karar verdiği takdirde Galatasaray'ın devreye gireceği aktarıldı. 

Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson Becker transferinde Taffarel faktörü - 4

TAFFAREL FAKTÖRÜ

Brezilyalı kaleci Avrupa'dan birçok kulübün gündeminde olsa da, sarı-kırmızılıların güncel olarak Liverpool'da antrenörlük görevini sürdüren ve bir dönem Galatasaray'da da kaleci antrenörlüğü yapmış olan Claudio Taffarel faktörüne güvendiği kaydedildi. 

Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson Becker transferinde Taffarel faktörü - 5
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