Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu: Alisson Becker transferinde Taffarel faktörü

TAFFAREL FAKTÖRÜ

Brezilyalı kaleci Avrupa'dan birçok kulübün gündeminde olsa da, sarı-kırmızılıların güncel olarak Liverpool'da antrenörlük görevini sürdüren ve bir dönem Galatasaray'da da kaleci antrenörlüğü yapmış olan Claudio Taffarel faktörüne güvendiği kaydedildi.