Galatasaray, namağlup devam ediyor: Barış Alper'den duble
Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu. Sara ve Icardi'nin forma giyemediği maçı sarı-kırmızılılar Barış Alper'in golleriyle 2-1 kazandı. Milli golcü bu sezon 11. golüne ulaştı. Galatasaray bu galibiyetle namağlup devam ettiği ligde puanını 50'ye çıkardı. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.
Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Karşılaşmanın VAR'ında (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı.
Sarı-kırmızılılar Barış Alper'in golleriyle 2-1 kazandı.