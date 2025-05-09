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Galatasaray nasıl şampiyon olur? 2024-2025 sezonu Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri

Trendyol Süper Lig’de zirve yarışında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 8’e yükseltti. Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe, Başakşehir ile karşı karşıya gelirken Galatasaray ise Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakalarken ihtimaller ise yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılılar, puan eşitliği durumunda ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kurduğu ikili averaj üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor? İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimalleri…

Galatasaray nasıl şampiyon olur? 2024-2025 sezonu Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri - 1

Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali, ligin sona ermesine kısa bir zaman kala futboseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe’nin Beşiktaş mağlubiyeti sonrası şampiyonluk umutları azaldı. Sarı-kırmızılılar ise bu sezon çıktığı 32 maçta 26 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, sezonun sona ermesine 4 hafta kala Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alıyor. Galatasaray’ın Trabzonspor maçıyla birlikte şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunuyor. İşte, Galatasaray’ın şampiyon olacağı senaryolar…

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Galatasaray nasıl şampiyon olur? 2024-2025 sezonu Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri - 2

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Trendyol Süper Lig’de 35. haftada Fenerbahçe 9 Mayıs Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise cumartesi günü Trabzonspor ile oynayacak.

Fenerbahçe’nin Başakşehir mücadelesinde olası puan kaybı durumunda Galatasaray, Trabzonspor mücadelesinde şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında berabere kalır ve Galatasaray, Trabzonspor’u mağlup ederse Galatasaray şampiyon olacak.

Galatasaray nasıl şampiyon olur? 2024-2025 sezonu Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri - 3

Fenerbahçe’nin kaybetmesi ve Galatasaray’ın berabere kalması durumunda benzer şekilde sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaşacak.

Galatasaray ligde kalan 4 maçta 4 puan toplaması durumunda her türlü matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray nasıl şampiyon olur? 2024-2025 sezonu Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri - 4

BEŞİNCİ YILDIZ İÇİN GÜN SAYIYOR

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

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