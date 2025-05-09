Galatasaray nasıl şampiyon olur? 2024-2025 sezonu Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri
Trendyol Süper Lig’de zirve yarışında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 8’e yükseltti. Süper Lig’de bu hafta Fenerbahçe, Başakşehir ile karşı karşıya gelirken Galatasaray ise Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray şampiyonluk yolunda önemli avantaj yakalarken ihtimaller ise yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılılar, puan eşitliği durumunda ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kurduğu ikili averaj üstünlüğüyle dikkat çekiyor. Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur, kaç puan gerekiyor? İşte, Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimalleri…
Galatasaray’ın şampiyonluk ihtimali, ligin sona ermesine kısa bir zaman kala futboseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe’nin Beşiktaş mağlubiyeti sonrası şampiyonluk umutları azaldı. Sarı-kırmızılılar ise bu sezon çıktığı 32 maçta 26 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, sezonun sona ermesine 4 hafta kala Fenerbahçe’nin 8 puan önünde yer alıyor. Galatasaray’ın Trabzonspor maçıyla birlikte şampiyonluğu ilan etme ihtimali bulunuyor. İşte, Galatasaray’ın şampiyon olacağı senaryolar…