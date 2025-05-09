Galatasaray nasıl şampiyon olur? 2024-2025 sezonu Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri

BEŞİNCİ YILDIZ İÇİN GÜN SAYIYOR

Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takacak.



Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.



"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.