Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama senaryoları

HOLLANDA EKİBİ DAHA ŞANSLI



AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarındaki istatistikleri, Hollanda ekibini tur için daha şanslı gösteriyor.



Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi kulvarlarında daha önce ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği 5 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi.



Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği Avrupa mücadelelerinde elediği tek takım, 1988-1989 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda eşleştiği Neuchatel Xamax oldu. Benzer 4 eşleşmede ise sarı-kırmızılı takım, elenmekten kurtulamadı.



Galatasaray, 5 eşleşmenin 2'sinde Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı deplasmanda 3-0 ve 5-1'lik farklı mağlubiyetlerin ardından İstanbul'daki rövanş maçlarında turu getiren skoru alamadı.