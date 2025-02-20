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Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama senaryoları

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar?

Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama senaryoları - 1

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak. Akşamki karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa'da tur ihtimalleri...

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Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama senaryoları - 2

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?


Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için bu akşamki karşılaşmada 4 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak.

Üç farklı sarı-kırmızılı takım galibiyeti müsabakanın uzamasını sağlayacak. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama senaryoları - 3

HOLLANDA EKİBİ DAHA ŞANSLI


AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarındaki istatistikleri, Hollanda ekibini tur için daha şanslı gösteriyor.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi kulvarlarında daha önce ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği 5 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi.

Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği Avrupa mücadelelerinde elediği tek takım, 1988-1989 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda eşleştiği Neuchatel Xamax oldu. Benzer 4 eşleşmede ise sarı-kırmızılı takım, elenmekten kurtulamadı.

Galatasaray, 5 eşleşmenin 2'sinde Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı deplasmanda 3-0 ve 5-1'lik farklı mağlubiyetlerin ardından İstanbul'daki rövanş maçlarında turu getiren skoru alamadı.

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