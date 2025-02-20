Galatasaray nasıl tur atlar? Galatasaray'ın Avrupa'da tur atlama senaryoları
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırlayacak. Galatasaray, Türk futbol tarihinde önemli yer tutan Neuchatel Xamax zaferini tekrarlayabilmek için mücadele edecek. Peki, Galatasaray nasıl tur atlar?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak. Akşamki karşılaşma iki takım arasında hem bu sezon hem de genel toplamdaki üçüncü müsabaka olacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa'da tur ihtimalleri...