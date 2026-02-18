Galatasaray ne kadar kazandı? Juventus'u geçerse kasa dolacak
18.02.2026 15:45
NTV - Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray turu geçmesi halinde kasasını dolduracak. İşte ayrıntılar ve sarı kırmızılı ekibin bu aşamaya gelene kadar kazandığı tüm paralar...
Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye de 2-0 kaybetti.
Galatasaray, Atletico Madrid ile ise 1-1 berabere kaldı. Son 1 play-off'una kalan sarı kırmızılı ekip bu tura kadar yüklü bir ücret aldı.
KATILIM PARASI VE YAYIN GELİRİ
Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon direkt katılım sağlayan Galatasaray, ayak bastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro elde etti.
Lig aşaması performansıyla 7 milyon euro kazanan sarı kırmızılı ekip, ligde elde ettiği dereceyle de 5 milyon 80 bin euronun daha sahibi oldu.
Yayın havuzundan ortalama 8 milyon 410 bin euro gelir alan Galatasaray’ın, UEFA katsayı gelirlerinden de kasasına 2 milyon 420 bin euro girdi.
Galatasaray, ayrıca son 16 play-off turunda lması nedeniyle 1 milyon euro daha kazandı.
Tüm bu kalemler toplandığında sarı-kırmızılı takım UEFA’dan toplamda 42 milyon 500 bin euro geliri hanesine yazdırdı.
TÜM DAĞILIM
Katılım: 18.62 milyon euro
Galibiyet: 6.3 milyon euro
Beraberlik: 700 bin euro
Lig derecesi: 5.08 milyon euro
Yayın havuzu değerlemesi: 8.41 milyon euro
Katsayı: 2.42 milyon euro
Son 16 play-off turu: 1 milyon euro
Toplam kazanç: 42.53 milyon euro
JUVENTUS'U ELERSE 11 MİLYON EURO
Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde bu sezon 11 milyon euroluk geliri daha kasasına koyacak. Böylece toplam ücret 53 milyonu aşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sonrasındaki turların para ödülleri:
Çeyrek final: 12.5 milyon euro
Yarı final: 15 milyon euro
Final: 18.5 milyon euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon euro