Galatasaray ne kadar kazandı? Juventus'u geçerse kasa dolacak

18.02.2026 15:45

NTV - Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray turu geçmesi halinde kasasını dolduracak. İşte ayrıntılar ve sarı kırmızılı ekibin bu aşamaya gelene kadar kazandığı tüm paralar...

Anadolu Ajansı

Galatasaray, Devler Ligi'nde bu sezon Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye de 2-0 kaybetti.

Galatasaray, Atletico Madrid ile ise 1-1 berabere kaldı. Son 1 play-off'una kalan sarı kırmızılı ekip bu tura kadar yüklü bir ücret aldı. 

KATILIM PARASI VE YAYIN GELİRİ
DHA

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon direkt katılım sağlayan Galatasaray, ayak bastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro elde etti.

Lig aşaması performansıyla 7 milyon euro kazanan sarı kırmızılı ekip, ligde elde ettiği dereceyle de 5 milyon 80 bin euronun daha sahibi oldu.

Galatasaray ne kadar kazandı? Juventus'u geçerse kasa dolacak
Anadolu Ajansı

Yayın havuzundan ortalama 8 milyon 410 bin euro gelir alan Galatasaray’ın, UEFA katsayı gelirlerinden de kasasına 2 milyon 420 bin euro girdi.

 

Galatasaray, ayrıca son 16 play-off turunda lması nedeniyle 1 milyon euro daha kazandı.

 

Tüm bu kalemler toplandığında sarı-kırmızılı takım UEFA’dan toplamda 42 milyon 500 bin euro geliri hanesine yazdırdı.

TÜM DAĞILIM
Anadolu Ajansı

Katılım: 18.62 milyon euro

Galibiyet: 6.3 milyon euro

Beraberlik: 700 bin euro

Lig derecesi: 5.08 milyon euro

Yayın havuzu değerlemesi: 8.41 milyon euro

Katsayı: 2.42 milyon euro

Son 16 play-off turu: 1 milyon euro

Toplam kazanç: 42.53 milyon euro

JUVENTUS'U ELERSE 11 MİLYON EURO
Anadolu Ajansı

Galatasaray, Juventus'u elemesi halinde bu sezon 11 milyon euroluk geliri daha kasasına koyacak. Böylece toplam ücret 53 milyonu aşacak. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ

 

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu sonrasındaki turların para ödülleri:

 

Çeyrek final: 12.5 milyon euro

Yarı final: 15 milyon euro

Final: 18.5 milyon euro

Şampiyonluk: 6.5 milyon euro