Galatasaray ne kadar kazandı? Juventus'u geçerse kasa dolacak

Şampiyonlar Ligi'ne bu sezon direkt katılım sağlayan Galatasaray, ayak bastı parası olarak 18 milyon 620 bin euro elde etti.



Lig aşaması performansıyla 7 milyon euro kazanan sarı kırmızılı ekip, ligde elde ettiği dereceyle de 5 milyon 80 bin euronun daha sahibi oldu.