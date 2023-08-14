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Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları başlıyor. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray bir üst tura çıkmak için sahasında taraftarı önünde mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 306. kez sahne alacak. Peki, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu rövanş maçları için heyecan dorukta. Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, deplasmanda 3-0 yendiği Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını konuk edecek. Tüm gözler şimdi İstanbul'daki maçın ayrıntılarında. İşte, Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı hakkında tüm bilgiler...

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 2

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında 15 Ağustos Salı günü Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek.

Rams Park'ta yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, D Smart platformundaki Smart Spor kanalından yayımlanacak.

Müsabakayı İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Ciro Carbone ile Alessio Berti'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi ise Matteo Marcenaro olacak.

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 3

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Slovenya'daki ilk maçı Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Halil Dervişoğlu’nun golleriyle 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2 ve daha az farklı mağlup olması durumunda dahi tur atlayacak.

Olimpija Ljubljana'nın 3 farklı kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Daha farklı Olimpija Ljubljana galibiyetlerinde ise sarı-kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'de yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, her türlü beraberlikte de turu atlayan takım olacak.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off'ta Norveç'in Molde ile Faroe Adaları'nın Kİ Klaksvik takımlarının eşleşmesinden gelecek rakiple karşılaşacak.

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 4

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Yaklaşık 2 hafta önce Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.

Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Tete, Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 5

ICARDI TARAFTARLA BULUŞACAK

Galatasaray’da bonservisi alınan Mauro Icardi ile yeni transfer Wilfried Zaha, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda bu sezon ilk kez Rams Park'ta maça çıkacak.

Geçen sezonki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli yıldız Icardi, ilk Olimpija Ljubljana maçı ile Süper Lig'deki Mondihome Kayserispor maçlarında sonradan oyuna girerek süre aldı. Zaha da Kayseri temsilcisine karşı forma giydi.

İki futbolcu da Olimpija Ljubljana maçıyla bu sezon ilk kez iç sahada sarı-kırmızılı taraftarlarla buluşacak.

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 6

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 30'UNCU MÜSABAKA

Galatasaray, Avrupa'nın 1 numaralı kupasının elemelerinde 29 maça çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip 1993-1994 sezonundan beri katıldığı Şampiyonlar Ligi'nin 29 eleme maçında 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 67 gol atan Galatasaray, kalesinde 31 gol gördü.

Tarihinde 7'si doğrudan olmak üzere 16 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Galatasaray, 9 kez ön elemeyi geçme başarısı gösterdi.

1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme geçerek gruplara kalan sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2021-2022 sezonlarında elemelerde takıldı.

Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 7

TEMSİLCİMİZİN AVRUPA'DAKİ ÖNEMLİ BAŞARILARI

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa şampiyonluklarının dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla "Avrupa Fatihi" unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan "Cim Bom", çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

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