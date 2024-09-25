Galatasaray - PAOK (Canlı anlatım)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Yunan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geliyor.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'inde evinde PAOK ile karşı karşıya geliyor.
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ziyech ile cezalı Muslera mücadelede forma giyemiyor.
Yeni transfer Rolland Sallai ise UEFA listesinde yer almadığı için maç kadrosunda yok.
İLK 11
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen
PAOK: Kotarski, Jonny, Kedziora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
25' Mücadelenin ilk 25 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle devam ediyor.
28' PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü.
45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.
45+1' Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARI
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı PAOK'un santrasıyla başladı.
46' Her iki takımda da oyuncu değişikliği yapılmadı.
48' GOL! Galatasaray, Osimhen'in kafa vuruşunda Rahman Baba'nın kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 öne geçti!
56' Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.
68' PAOK, Konstantelias'ın golüyle skora denge sağladı.