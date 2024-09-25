NTV.COM.TR

Galatasaray - PAOK (Canlı anlatım)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Yunan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray - PAOK (Canlı anlatım) - 1

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'inde evinde PAOK ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Ziyech ile cezalı Muslera mücadelede forma giyemiyor.

Yeni transfer Rolland Sallai ise UEFA listesinde yer almadığı için maç kadrosunda yok.

İLK 11

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

PAOK: Kotarski, Jonny, Kedziora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

25' Mücadelenin ilk 25 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle devam ediyor.

28' PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu, hakeme yaptığı itirazların ardından sarı kart gördü. 

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 1 dakikalık kayıp zaman işaret edildi.

45+1' Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARI

46' Karşılaşmanın ikinci yarısı PAOK'un santrasıyla başladı.

46' Her iki takımda da oyuncu değişikliği yapılmadı.

48' GOL! Galatasaray, Osimhen'in kafa vuruşunda Rahman Baba'nın kendi kalesine kaydettiği golle 1-0 öne geçti!

56' Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

68' PAOK, Konstantelias'ın golüyle skora denge sağladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray - PAOK (Canlı anlatım) - 2

MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK

Karşılaşmadan önce Galatasaraylılar ile aralarında yer alan bir grup Yunan taraftar arasında gerginlik yaşandı.

PAOK Kulübünün davetlisi olarak RAMS Park'a gelen bir grup Yunan taraftar, karşılaşma öncesi Batı Alt Tribünü'nde yerlerini aldı.

Tezahüratlarda bulunan ve el hareketi yapan Yunan taraftarlara Galatasaray taraftarı tepki gösterdi.

Bunun üzerine iki grup arasında sözlü atışma yaşandı.

Bu atışmanın ardından polis ekipleri, Yunan grubun etrafında güvenlik önlemi aldı.

Gerginliğin devam etmesi üzerine Yunan gruptan Galatasaray taraftarına el hareketi yapan ve gerginliği başlatan iki kişi emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarıldı.

Yaşananların ardından stat hoparlörlerinden "İzmir Marşı" çalındı.

Galatasaray - PAOK (Canlı anlatım) - 3

GÜNAY GÜVENÇ BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede görev alan Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11'de başladı.

Güvenç bu sezon daha önce Young Boys karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Galatasaray - PAOK (Canlı anlatım) - 4

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray - PAOK maçını stadyumdan takip etti.

Galatasaray - PAOK (Canlı anlatım) - 5
DAHA FAZLA GÖSTER