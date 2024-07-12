Galatasaray, Rabiot için Liverpool ile yarışıyor (12 Temmuz 2024 transfer haberleri)

EURO 2024'te forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi. 33 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı. EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. (Takvim)





