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Galatasaray, Rabiot için Liverpool ile yarışıyor (12 Temmuz 2024 transfer haberleri)

Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı ancak Liverpool'un da devreye girmesiyle transfer yarışı kızıştı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Galatasaray, Rabiot için Liverpool ile yarışıyor (12 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 1

Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024'ten elenmesinin ardından çalışmalarını hızlandırdı ancak Liverpool'un da devreye girmesiyle transfer yarışı kızıştı. (Fotomaç)



SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray, Rabiot için Liverpool ile yarışıyor (12 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 2

Fenerbahçe, Faslı golcü Youssef En-Nesyri'nin net kararını beklerken, alternatif isimler için de çalışmalara başladı. Chelseali Armando Broja ve Everton forması giyen Beto'nun listedeki oyuncular arasında olduğu öğrenildi. (Fanatik)



Galatasaray, Rabiot için Liverpool ile yarışıyor (12 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 3

Trabzonspor, Paul Onuachu için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran kulüp olan Southampton ile görüşmelerini sürdürüyor. Bordo mavili yönetim bonservis ücretini istediği rakama çekmek için uğraşırken, Trabzonspor'un transferde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. (Milliyet)


Galatasaray, Rabiot için Liverpool ile yarışıyor (12 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 4

EURO 2024'te forma giyen Cenk Tosun, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile görüşme gerçekleştirdi. 33 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertliler ile maddi şartlarda anlaşma sağladı. EURO 2024 sonrasında tatile çıkan tecrübeli oyuncunun yakın bir zamanda Beşiktaş ile de bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. (Takvim)


Galatasaray, Rabiot için Liverpool ile yarışıyor (12 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 5

Acil olarak kadrosuna santrfor katmak isteyen Fenerbahçe ise alternatif isimlere yöneldi. Hedefteki isim ise Borussia Dortmund forması giyen yıldız futbolcu Niclas Füllkrug. (Fotomaç)

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