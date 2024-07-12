Galatasaray, Rabiot için Liverpool ile yarışıyor (12 Temmuz 2024 transfer haberleri)
Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, çalışmalarını hızlandırdı ancak Liverpool'un da devreye girmesiyle transfer yarışı kızıştı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...
Adrien Rabiot'yu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024'ten elenmesinin ardından çalışmalarını hızlandırdı ancak Liverpool'un da devreye girmesiyle transfer yarışı kızıştı. (Fotomaç)