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Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 63 puan toplayan ve averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, yarın Başakşehir karşısında kazanmak ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 1

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 20 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, galibiyet sayısını artırmak için sahada olacak. Peki, Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 2

GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 3

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde geride kalan 24 haftada 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 63 puan topladı. Galatasaray, haftaya averajla Fenerbahçe'nin ardından 2. sırada girdi.

Turuncu-lacivertliler ise 24 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Başakşehir, topladığı 33 puanla 8. sırada yer buldu.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı sarı-kırmızılılar 2-1 kazanmıştı.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 4

GALATASARAY'DA 4 İSİM EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve Fildişi Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, yarın Başakşehir'e karşı mücadele edemeyecek.

Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu da müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 5

DERRİCK KÖHN İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, yarınki karşılaşmada forma giyebilir.

Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan ve bugün yapılacak son antrenmana çıkması beklenen 25 yaşındaki sol bek, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Başakşehir'e karşı mücadele edecek.

Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta) - 6

GALATASARAY 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 12 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 5 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

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