Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 25. hafta)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 63 puan toplayan ve averajla 2. sırada yer alan Galatasaray, yarın Başakşehir karşısında kazanmak ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Süper Lig'de geride kalan 24 haftada 20 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Galatasaray, galibiyet sayısını artırmak için sahada olacak. Peki, Galatasaray-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?