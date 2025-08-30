Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılı takım, ligde çıktığı üç maçtan da galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, yeni haftada Çaykur Rizespor'la kendi evinde oynayacak. Taraftarlar ise Galatasaray - Rizespor maçı canlı yayın bilgilerine yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-0'lık skorla ayrılmıştı. İşte, Galatasaray Süper Lig maçının ayrıntıları...
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde de top koşturacak olan Galatasaray, ligin ilk 3 haftası başarılı bir tablo çizdi. 4. haftada Çaykur Rizespor'u konuk edecek sarı kırmızılı takımın ilk 11'i de taraftarın gündeminde. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta olacak.