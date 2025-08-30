Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligin 3. haftasında Rizespor, Başakşehir ile eşleşmiş ancak İstanbul ekibinin Avrupa yolculuğu nedeniyle maç ertelenmişti. 2. haftada da Alanyaspor ile karşılaşan Karadeniz takımı, 0-0 berabere kaldı. Çaykur Rizespor, Süper Lig açılış maçını Göztepe ile yapmış ve 0-3 yenilmişti.



Galatasaray'ın ligdeki ilk maçı Gaziantep'le oldu ve 0-3 galibiyet elde etti. 2. haftada Fatih Karagümrük takımına karşı oynayarak yine maçı 3-0 önde tamamladı. Sarı kırmızılı takım Kayserispor ile 3. haftada eşleşti ve 0-4 skorla maçın galibi oldu.