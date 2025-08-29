Galatasaray, Rizesporu'u konuk ediyor! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaraya, Çayur Rizespor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılı takım, ligde çıktığı üç maçtan da mağlubiyetsiz ayrıldı. Yeni haftada Çaykur Rizespor'la kendi evinde oynayacak. Taraftarlar ise Galatasaray - Rizespor maçı canlı yayın detaylarına yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray, 0-4 skorlar ayrılmıştı. İşte, Galatasaray Süper Lig maçı ayrıntıları...
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde de top koşturacak olan Galatasaray, ligin ilk 3 haftası başarılı bir tablo çizdi. 4. haftada Çaykur Rizespor'u konuk edecek sarı kırmızılı takımın ilk 11'i de taraftarın gündeminde. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta olacak.