Galatasaray, Rizesporu'u konuk ediyor! Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaraya, Çayur Rizespor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılı takım, ligde çıktığı üç maçtan da mağlubiyetsiz ayrıldı. Yeni haftada Çaykur Rizespor'la kendi evinde oynayacak. Taraftarlar ise Galatasaray - Rizespor maçı canlı yayın detaylarına yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanına çıkan Galatasaray, 0-4 skorlar ayrılmıştı. İşte, Galatasaray Süper Lig maçı ayrıntıları...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde de top koşturacak olan Galatasaray, ligin ilk 3 haftası başarılı bir tablo çizdi. 4. haftada Çaykur Rizespor'u konuk edecek sarı kırmızılı takımın ilk 11'i de taraftarın gündeminde. Karşılaşma Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta olacak.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor'un Galatasaray deplasmanında oynayacağı Süper Lig 4. hafta maçı, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 21:30'da başlayacak. Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak aktarılacak.

Karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar, Batuhan Kolak olacak.

Ligin 3. haftasında Rizespor, Başakşehir ile eşleşmiş ancak İstanbul ekibinin Avrupa yolculuğu nedeniyle maç ertelenmişti. 2. haftada da Alanyaspor ile karşılaşan Karadeniz takımı, 0-0 berabere kaldı. Çaykur Rizespor, Süper Lig açılış maçını Göztepe ile yapmış ve 0-3 yenilmişti.

Galatasaray'ın ligdeki ilk maçı Gaziantep'le oldu ve 0-3 galibiyet elde etti. 2. haftada Fatih Karagümrük takımına karşı oynayarak yine maçı 3-0 önde tamamladı. Sarı kırmızılı takım Kayserispor ile 3. haftada eşleşti ve 0-4 skorla maçın galibi oldu.

