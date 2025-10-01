Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü: Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman?

Galatasaray, 8 haftanın sonunda lig aşamasını ilk 8'de bitirmesi durumunda son 16'ya kalacak. Puan tablosunda 9 ila 24'üncü sıalarda arasındaki takımlar ise iki ayaklı play-off oynayacak. Lig aşamasını 9-16 arasında bitirenlerle 17-24 arasında tamamlayan takımlar play-off'ta eşleşiyor. Bu aşamanın galipleri de son 16 turuna kalacak.



25-35 arasında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda edecek.