Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü: Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman?
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci lig aşaması maçını İngiltere devi Liverpool ile gerçekleşti. Karşılaşma 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile noktalandı. Galatasaray ve taraftarı ise bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçına odaklandı. Lig aşamasında 8 maça çıkacak temsilcimizin 3. mücadelesi Bodo/Glimt ile olacak. İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki ilk mücadelesini Eintracht Frankfurt takımına karşı vermişti. Maç 5-1 Alman ekibi lehine sonlandı. İkinci maçına Liverpool karşısında çıkan sarı-kırmızılı takım, olağanüstü performansla 1-0 sahadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?