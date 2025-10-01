NTV.COM.TR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü: Galatasaray Bodo/Glimt maçı ne zaman?

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci lig aşaması maçını İngiltere devi Liverpool ile gerçekleşti. Karşılaşma 1-0 Galatasaray üstünlüğü ile noktalandı. Galatasaray ve taraftarı ise bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçına odaklandı. Lig aşamasında 8 maça çıkacak temsilcimizin 3. mücadelesi Bodo/Glimt ile olacak. İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, lig aşamasındaki ilk mücadelesini Eintracht Frankfurt takımına karşı vermişti. Maç 5-1 Alman ekibi lehine sonlandı. İkinci maçına Liverpool karşısında çıkan sarı-kırmızılı takım, olağanüstü performansla 1-0 sahadan galip ayrıldı. Peki, Galatasaray'ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

GALATASARAY BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN?

Sarı-kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçını Bodo/Glimt ile yapacak. Temsilcimizin kendi evinde gerçekleşecek mücadele 22 Ekim günü oynanacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan aktarılması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY FİKSTÜRÜ

3. hafta
22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Glimt

4. hafta
5 Kasım | Ajax - Galatasaray

5. hafta
25 Ekim | Galatasaray - Union Saint-Gilloise

6. hafta
9 Aralık | Monaco - Galatasaray

7. hafta
21 Ocak 2026 | Galatasaray - Atletico Madrid

8. hafta
28 Ocak 2026 | Manchester City - Galatasaray

Galatasaray, 8 haftanın sonunda lig aşamasını ilk 8'de bitirmesi durumunda son 16'ya kalacak. Puan tablosunda 9 ila 24'üncü sıalarda arasındaki takımlar ise iki ayaklı play-off oynayacak. Lig aşamasını 9-16 arasında bitirenlerle 17-24 arasında tamamlayan takımlar play-off'ta eşleşiyor. Bu aşamanın galipleri de son 16 turuna kalacak.

25-35 arasında kalan takımlar Avrupa kupalarına veda edecek.

