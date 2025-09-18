NTV.COM.TR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Süper Lig şampiyonluğunu elde ederek turnuvaya lig aşamasından dahil olmayı başardı. Rakip takım Frankfurt ise geçen sezon Bundesliga 3. oldu ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Galatasaray, Frankfurt deplasmanından 3 puanla dönme hedefinde. Lig aşaması ilk maçın galibi olmak isteyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı için nefesler tutuldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşması karşılaşmaları başladı. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Açılışını galibiyetle yapma niyetinde olan sarı kırmızılı ekibin kadrosunda Osimhen yer almadı. Öte yandan Alman ekibin kadrosunda ise Milli futbolcu Can Uzun top koşturuyor. Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

GALATASARAY, FRANKFURT DEPLASMANINA ÇIKIYOR

Sarı kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt karşısında mücadele ediyor. Maç, 18 Eylül Perşembe günü saat 22:00'de Frankfurt Stadion’da başlayacak ve canlı olarak TRT 1 ekranlarından aktarılacak.

Maçı, İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Yardımcıları ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Daniele Chiffi olarak açıklandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

ÜÇÜNCÜ BULUŞMA

Süper Lig'de toplamda 25 şampiyonluk elde eden Galatasaray, peş peşe 3 kez şampiyon koltuğuna oturdu. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde forma terletme şansı elde eden takım, 36 takımlı yeni formatla düzenlenen organizasyonda yer alan ilk Türk takım olma şansını yakaladı.

Sarı kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt ile iki defa karşı karşıya geldi. 1992/93 sezonundaki UEFA Kupası'nda eşleşen temsilcimiz, Frankfurt ile 0-0 berabere kalmıştı. Ancak İstanbul'daki mücadelede 1-0 maçın galibi olmuştu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 4

Dino Toppmöller'in çalıştırdığı Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt, Almanya 1. Futbol Ligi olan Bundesliga'da geçen sezonu 3. olarak tamamladı. Bu sonuçları UEFA Şampiyonlar Ligi yolu açıldı. Frankfurt, Bundesliga'da çıktığı üç karşılaşmanın 2'sini galip, 1'ini ise mağlubiyetle tamamladı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 5

OSİMHEN KADRODA YER ALMADI

Rakip takım Eintracht Frankfurt ekibinde Milli futbolcumuz Can Uzun ve eski Galatasaraylı Michy Batshuayi de yer alıyor.

Galatasaray'da ise Osimhen sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi ilk maçında olmayacak. Ayak bileğinde gerilme ve kanama olduğu ve bu nedenle tedavi edildiği bildirildiğ. İşte, Galatasaray'ın kadrosu:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, LEroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.

DAHA FAZLA GÖSTER