Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Eintracht Frankfurt ile karşılaşıyor. Süper Lig şampiyonluğunu elde ederek turnuvaya lig aşamasından dahil olmayı başardı. Rakip takım Frankfurt ise geçen sezon Bundesliga 3. oldu ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı. Galatasaray, Frankfurt deplasmanından 3 puanla dönme hedefinde. Lig aşaması ilk maçın galibi olmak isteyen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı için nefesler tutuldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşması karşılaşmaları başladı. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Açılışını galibiyetle yapma niyetinde olan sarı kırmızılı ekibin kadrosunda Osimhen yer almadı. Öte yandan Alman ekibin kadrosunda ise Milli futbolcu Can Uzun top koşturuyor. Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?