Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıkıyor! Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ÜÇÜNCÜ BULUŞMA

Süper Lig'de toplamda 25 şampiyonluk elde eden Galatasaray, peş peşe 3 kez şampiyon koltuğuna oturdu. Böylece Şampiyonlar Ligi'nde forma terletme şansı elde eden takım, 36 takımlı yeni formatla düzenlenen organizasyonda yer alan ilk Türk takım olma şansını yakaladı.



Sarı kırmızılı ekip, Eintracht Frankfurt ile iki defa karşı karşıya geldi. 1992/93 sezonundaki UEFA Kupası'nda eşleşen temsilcimiz, Frankfurt ile 0-0 berabere kalmıştı. Ancak İstanbul'daki mücadelede 1-0 maçın galibi olmuştu.