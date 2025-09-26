Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları: Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçına çıkıyor. Lig aşamasındaki ilk mücadelesini Frankfurt'a karşı veren Galatasaray, sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı. İkinci maçı kendi evinde oynayacak ve ilk 3 puanı kazanmak için performans sergileyecek. Galatasaray - Liverpool maçı biletleri de satışa çıkıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı detayları...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor. Frankfurt'a karşı mağlubiyet elde eden sarı kırmızılı ekibin karşısında ilk maçını kazanmış bir Liverpool yer alıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak ikinci hafta maçı için biletler satışa sunuluyor. Galatasaray maçı ne zaman?