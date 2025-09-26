NTV.COM.TR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları: Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçına çıkıyor. Lig aşamasındaki ilk mücadelesini Frankfurt'a karşı veren Galatasaray, sahadan 5-1 mağlup ayrılmıştı. İkinci maçı kendi evinde oynayacak ve ilk 3 puanı kazanmak için performans sergileyecek. Galatasaray - Liverpool maçı biletleri de satışa çıkıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı detayları...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları: Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor. Frankfurt'a karşı mağlubiyet elde eden sarı kırmızılı ekibin karşısında ilk maçını kazanmış bir Liverpool yer alıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak ikinci hafta maçı için biletler satışa sunuluyor. Galatasaray maçı ne zaman?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları: Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyon takım Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçına Liverpool ile çıkıyor. Maç 30 Eylül Salı günü saat 22:00'de gerçekleşecek. Canlı olarak TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Şampiyonlar Ligi ilk maçını Eintracht Frankfurt'a karşı yapan Galatarasay, 5-1 yenilmişti. Ancak Liverpool ilk müsabakasında Atletico Madrid'i ağırladı ve 3-2 mücadelenin galibi oldu. 

Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları: Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI BİLET FİYATLARI

Maç biletleri 26 Eylül Cuma günü saat 16:00'dan itibaren Passo üzerinde satışta olacak. İşte, bilet fiyatları:

Premium: 50.000
Delux: 48.000
Lux: 46.000
Classic: 44.000
Kategori 1: 30.000
Kategori 2: 27.500
Kategori 3: 25.000
Kategori 4: 22.500
Kategori 5: 21.000
Kategori 6: 18.000
Kategori 7: 17.000
Kategori 8: 12.000
Kategori 9: 10.000
Kategori 10: 2.700
Kategori 11: 2.300
Misafir: 2.300

DAHA FAZLA GÖSTER