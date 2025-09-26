Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları: Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlıyor. Frankfurt'a karşı mağlubiyet elde eden sarı kırmızılı ekibin karşısında ilk maçını kazanmış bir Liverpool yer alıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak ikinci hafta maçı için biletler satışa sunuluyor. Galatasaray maçı ne zaman?