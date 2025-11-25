Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup oldu

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u garantilemek için sahaya çıktı.



İlk 4 haftayı 9 puanla 9. sırada tamamlayan Okan Buruk'un ekibi, 3 puanı bulunan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı ağırladı.

Rams Park'taki mücadeleyi İspanyol hakem Jose Sanchez yönetti. Maç 1-0 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.



Maçın 89. dakikasında Galatasaray'ın genç oyuncusu Arda Ünyay kırmızı kart gördü.



Bu skorla Galatasaray 9 puanda kaldı, Union Saint-Gilloise ise puanını 6 yaptı ve ilk 24 şansını yükseltti.



Galatasaray kazansaydı, diğer maçların sonuçlarına göre ilk 24'ü garantileyip play-off biletini alma şansı elde edecekti.