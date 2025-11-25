Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 mağlup oldu
25.11.2025 17:17
Son Güncelleme: 25.11.2025 22:46
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefiyle saha çıktığı maçta 1-0 mağlup oldu. Maçta bir sakatlık yaşanırken sarı kırmızılı ekibe kırmızı kart da çıktı. İşte ayrıntılar maçtan öne çıkan dakikalar...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde play-off'u garantilemek için sahaya çıktı.
İlk 4 haftayı 9 puanla 9. sırada tamamlayan Okan Buruk'un ekibi, 3 puanı bulunan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı ağırladı.
Rams Park'taki mücadeleyi İspanyol hakem Jose Sanchez yönetti. Maç 1-0 konuk ekip üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın 89. dakikasında Galatasaray'ın genç oyuncusu Arda Ünyay kırmızı kart gördü.
Bu skorla Galatasaray 9 puanda kaldı, Union Saint-Gilloise ise puanını 6 yaptı ve ilk 24 şansını yükseltti.
Galatasaray kazansaydı, diğer maçların sonuçlarına göre ilk 24'ü garantileyip play-off biletini alma şansı elde edecekti.
4 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Kalede Günay Güvenç'in yerine Uğurcan Çakır'ı oynatan Buruk, Wilfried Singo ve Mario Lemina'dan sakatlıkları, Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.
Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Jakobs, İlkay ve Icardi'yi ilk 11'de oynattı.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
11' Barış'ın ceza sahası girişinden sert şutu üstten auta çıktı
13' İlkay Gündoğan sarı kart gördü
27' Gabriel Sara'nın uzaktan şutu direkten döndü
45' İlk devre sona erdi
İKİNCİ DEVRE
53' Galatasaray'da Jakobs'un yerine Arda Ünyay oyuna dahil oldu. Jakobs sekerek oyundan ayrıldı
57’ Konuk ekip David'in golüyle 1-0 öne geçti
64' Galatasaray'da Davinson Sanchez sarı kart gördü
70' Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a sarı kart çıktı
80' Genç oyuncu Arda sarı kart gördü
89' Sarı kartın üzerinden 9 dakika geçtikten sonra Arda Ünyay ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü
90+6 Maç sona erdi
6 OYUNCU YOK
Tedavileri süren Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Wilfred Singo kadroda yok.
Victor Osimhen ve Mario Lemina da maç kadrosuna alınmadı. İki futbolcu son idmanda sakatlıkları nedeniyle yer almamıştı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Florucz, Van de Perre, Niang, David, Ait El Hadj
SON MAÇ VE DERBİ
Galatasaray son Süper Lig maçında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'nin 3-2 mağlup etmişti.
Sarı kırmızılı ekip 1 Aralık Pazartesi günü ise Fenerbahçe derbisine çıkacak.