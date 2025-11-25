Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 peşinde
25.11.2025 17:17
Son Güncelleme: 25.11.2025 19:56
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi için kritik sınava çıkıyor. İşte ayrıntılar ve ilk 11..
9 PUANLA 9.SIRADA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur peşinde.
İlk 4 haftayı 9 puanla 9. sırada tamamlayan Okan Buruk'un ekibi, 3 puanı bulunan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.
Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Sanchez yönetecek.
KAZANIRSA PLAY-OFF BİLETİ
Galatasaray bu akşam kazanırsa, diğer maçların sonuçlarına göre ilk 24'ü garantileyip play-off biletini alabilir.
Eksikler nedeniyle rotasyonu daralan sarı kırmızılılarda son antrenmanda takımla çalışamayan Lemina ve Osimhen'in durumlarına maç saatinde karar verilecek.
6 OYUNCU YOK
Tedavileri süren Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Wilfred Singo kadroda yok.
Victor Osimhen ve Mario Lemina da maç kadrosuna alınmadı. İki futbolcu son idmanda sakatlıkları nedeniyle yer almamıştı.
İLK 11'LER
Galatasaray:
Uğurcan Çakır
Sallai
Abdülkerim Bardakcı
Davinson Sanchez
Jakobs
İlkay Gündoğan
Lucas Torreira
Leroy Sane
Gabriel Sara
Barış Alper Yılmaz
Icardi
SON MAÇ VE DERBİ
Galatasaray son Süper Lig maçında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'nin 3-2 mağlup etmişti.
Sarı kırmızılı ekip 1 Aralık Pazartesi günü ise Fenerbahçe derbisine çıkacak.