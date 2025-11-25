Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 peşinde: Muhtemel 11
25.11.2025 17:17
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefi için kritik sınava çıkıyor. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
9 PUANLA 9.SIRADA
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur peşinde.
İlk 4 haftayı 9 puanla 9. sırada tamamlayan Okan Buruk'un ekibi, 3 puanı bulunan Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı ağırlayacak.
Rams Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Sanchez yönetecek.
KAZANIRSA PLAY-OFF BİLETİ
Galatasaray bu akşam kazanırsa, diğer maçların sonuçlarına göre ilk 24'ü garantileyip play-off biletini alabilir.
Eksikler nedeniyle rotasyonu daralan sarı kırmızılılarda son antrenmanda takımla çalışamayan Lemina ve Osimhen'in durumlarına maç saatinde karar verilecek.
4 OYUNCU YOK
Tedavileri süren Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Wilfred Singo kadroda olmayacak.
MUHTEMEL 11
Galatasaray: Uğurcan; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper ve Icardi.
SON MAÇ VE DERBİ
Galatasaray son Süper Lig maçında geriye düştüğü maçta Gençlerbirliği'nin 3-2 mağlup etmişti.
Sarı kırmızılı ekip 1 Aralık Pazartesi günü ise Fenerbahçe derbisine çıkacak.