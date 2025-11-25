Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 peşinde: Muhtemel 11

Galatasaray bu akşam kazanırsa, diğer maçların sonuçlarına göre ilk 24'ü garantileyip play-off biletini alabilir.

Eksikler nedeniyle rotasyonu daralan sarı kırmızılılarda son antrenmanda takımla çalışamayan Lemina ve Osimhen'in durumlarına maç saatinde karar verilecek.