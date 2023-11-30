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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu Manchester United maçı sonrası Galatasaray'ın gruptaki puan durumu ve tur atlayacağı ihtimaller merak ediliyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada ve nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu) - 1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. 

Galatasaray grupta puanını 5'e çıkarırken Manchester United ise 4 puana ulaştı.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu) - 2

Bayern Münih - Kopenhag maçının 0-0 sona ermesiyle Galatasaray ve Kopenhag'ın puanları eşitlenmiş oldu. Puan durumunda 3. sırayda olan temsilcimiz, grubun son maçında Kopenhag'a konuk olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu) - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN TABLOSU

1- Bayern Münih: 12 puan
2- Galatasaray: 5 puan
3- Kopenhag: 4 puan
4- Manchester United: 4 puan

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu) - 4

SON MAÇ 12 ARALIK'TA

Galatasaray grubun son maçında 12 Aralık'ta Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu) - 5

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz, Kopenhag deplasmanından galibiyetle donerse son 16 turuna kalıyor.

Kopenhag ile berabere kalır, Bayern de Manchester United'ı yenerse Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray Kopenhag'a yenilir, Bayern de Manchester karşısında galip gelirse sarı-kırmızılılar, yine Avrupa Ligi'ne kalacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu) - 6

Galatasaray, Kopenhag ile barebere kalır veya yenilirse, Bayern Münih ile Manchester maçı da berabere biterse yine Avrupa Ligi'de yolunu devam edecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu) - 7

AVRUPA'YA VEDA İHTİMALİ

Galatasaray yenilmeis veya berabere kalması ve Manchester United'ın da Bayern Münih'i mağlup etmesi durumunda sarı-kırmızılılar Avrupa'ya veda edecek.

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