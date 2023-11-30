Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar? (Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son puan durumu)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Zorlu Manchester United maçı sonrası Galatasaray'ın gruptaki puan durumu ve tur atlayacağı ihtimaller merak ediliyor. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada ve nasıl tur atlar? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumunda son durum ne?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Manchester United ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray grupta puanını 5'e çıkarırken Manchester United ise 4 puana ulaştı.