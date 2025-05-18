Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 2025 Galatasaray kupa töreni tarihi belli mi?

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

TFF'de yer alan bilgiye göre Süper Lig şampiyonun kupa, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından verilir. Bu maddeye göre kupa 38. haftadaki Başakşehir maçı ardından verilecek.



Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kupa seremonisine; kulüp başkanı, teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer

futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40 kişi katılır.