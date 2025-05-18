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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 2025 Galatasaray kupa töreni tarihi belli mi?

Süper Lig'in 2024-2025 sezon sonuna kısa süre kaldı. Galatasaray, sezon şampiyonu olmaya çok yakın. Şampiyonluk kupasını kaldırmak için sarı kırmızı ekibin 1 puana ihtiyacı var. Kayserispor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın kupa seremonisi ile şampiyonluk kutlamalarına dair program da taraftarın gündeminde. Peki, GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede olacak?

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 2025 Galatasaray kupa töreni tarihi belli mi? - 1

Sarı kırmızılı ekip 5. yıldıza bir adım uzakta. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 38. hafta son bulacak. Ancak Galatasaray, 36. haftada şampiyon olmak üzere. Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda şampiyon olacak Galatasaray'ın kupa töreni için detaylar araştırılıyor.

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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 2025 Galatasaray kupa töreni tarihi belli mi? - 2

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın kendi evinde Kayserispor'u ağırlayacağı şampiyonluk maçında 1 puan alması durumunda sarı kırmızılı takım kutlamalara geçecek.

Kutlamalar için stadyumdaki kutlamalar ardından takım ve taraftarlar Florya'da muhteşem bir şölen için bir araya gelecek. Ayrıca kulübün Yenikapı kutlamaları için Valiliğe başvurduğu söyleniyor. Ancak kutlamaların ayrıntıları henüz paylaşılmadı.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 2025 Galatasaray kupa töreni tarihi belli mi? - 3

GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

TFF'de yer alan bilgiye göre Süper Lig şampiyonun kupa, son lig müsabakası sonunda TFF tarafından verilir. Bu maddeye göre kupa 38. haftadaki Başakşehir maçı ardından verilecek.

Kupa seremonisi organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kupa seremonisine; kulüp başkanı, teknik heyet, müsabaka isim listesinde yer alan futbolcular, kadroya giremeyen diğer
futbolcular ve yedek kulübesinde bulunma hakkı olan görevliler olmak üzere en fazla 40 kişi katılır.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 2025 Galatasaray kupa töreni tarihi belli mi? - 4

Kupa seremonisine katılacak kişiler TFF Başkanı veya TFF Başkanı tarafından görevlendirilen Başkan Vekili ve/veya Yönetim Kurulu Üyesinden madalyalarını aldıktan sonra platformda kendileri için ayrılan bölüme geçerler. Son olarak takım kaptanı platforma gelerek madalyasını aldıktan sonra kendisine kupa verilir. Seremoni ardından TFF tarafından 35 adet madalya daha kulübe teslim edilir.

Kulüp, TFF’den izin alarak TFF tarafından yapılacak olan kupa seremonisi sonrasında aynı veya farklı bir günde şampiyonluk kutlamaları yapabilir.

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