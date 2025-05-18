Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman? 2025 Galatasaray kupa töreni tarihi belli mi?
Süper Lig'in 2024-2025 sezon sonuna kısa süre kaldı. Galatasaray, sezon şampiyonu olmaya çok yakın. Şampiyonluk kupasını kaldırmak için sarı kırmızı ekibin 1 puana ihtiyacı var. Kayserispor ile şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'ın kupa seremonisi ile şampiyonluk kutlamalarına dair program da taraftarın gündeminde. Peki, GS şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede olacak?
Sarı kırmızılı ekip 5. yıldıza bir adım uzakta. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu 38. hafta son bulacak. Ancak Galatasaray, 36. haftada şampiyon olmak üzere. Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda şampiyon olacak Galatasaray'ın kupa töreni için detaylar araştırılıyor.