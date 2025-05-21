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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Kimler sahne alacak? (Galatasaray kupa töreni programı 2025)

Galatasaray şampiyonluk kutlaması tarihi, binlerce futbolsever tarafından araştırılmaya başladı. Galatasaray, 25’inci şampiyonluğunu görkemli bir kutlamayla yapmaya hazırlanıyor. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, üst üste üçüncü kez sezonu zirvede tamamlarken şampiyonluk kupası için tören düzenleyecek. Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarını Göztepe maçı sonrasına bırakacak. İzmir’de oynanacak mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kafile İstanbul’a dönecek. Galatasaraylı futbolcular kupa törenine üstü açık otobüsle gelecek. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına Yenikapı ev sahipliği yapacak. Peki Galatasaray Yenikapı Şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk kutlamasında kim sahne alacak? İşte, Galatasaray şampiyonluk kutlaması programı…

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Kimler sahne alacak? (Galatasaray kupa töreni programı 2025) - 1

Sezonun sona ermesine iki hafta kala mutlu sona ulaşan Galatasaray’da şampiyonluk kutlaması hazırlıkları başladı. Özellikle Galatasaray’da bu sezon takıma veda edecek oyuncular bulunurken sarı-kırmızılılar, hem coşkulu bir şampiyonluk kutlaması hem de oyunculara unutulmaz bir veda yaşatmak istiyor. Yenikapı Miting Alanı’nda yapılacak organizasyona milyonlarca Galatasaray taraftarının gelmesi bekleniyor. Yenikapı’ya otobüs, metro ve metrobüs aktarması yapılarak gidilebiliyor. Peki Galatasaray Şampiyonluk kutlaması ne zaman? İşte, kutlamaya ilişkin bilgiler…

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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Kimler sahne alacak? (Galatasaray kupa töreni programı 2025) - 2

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI 2025 NE ZAMAN?

Süper Lig’de Kayserispor’u mağlup eden Galatasaray, sezonun sona ermesine iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Kayserispor maçının ardından kutlamalar başlarken Galatasaray, Yenikapı Miting Alanı’nda büyük bir organizasyon hazırlığı içerisinde. Ligde cumartesi günü İzmir ekibi Göztepe’ye konuk olacak sarı-kırmızılılar, Pazar günü şampiyonluk kutlaması yapacak.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Kimler sahne alacak? (Galatasaray kupa töreni programı 2025) - 3

Galatasaray’ın Yenikapı’da yapacağı şampiyonluk kutlaması 25 Mayıs Pazar günü düzenlenecek. Henüz organizasyonun başlangıç saati belli olmadı. Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Kimler sahne alacak? (Galatasaray kupa töreni programı 2025) - 4

KUPA İÇİN TFF'YE BAŞVURU YAPILACAK

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı’da almak için bugün başvuruda bulunacak. TFF’nin de sarı-kırmızılı ekibin bu talebine sıcak baktığı öğrenilirken; Galatasaray, şampiyonluk kupasına pazar günü Yenikapı Miting Alanı’nda kavuşacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular, pazar günü üstü açık otobüsle Galatasaray Lisesi’nden Yenikapı’ya gidecek. Yenikapı’da birçok sanatçının sahne alacağı kutlamada, büyük görsel şovlara da imza atılması bekleniyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve nerede yapılacak? Kimler sahne alacak? (Galatasaray kupa töreni programı 2025) - 5

YENİKAPI’YA NASIL GİDİLİR?

Yenikapı etkinlik alanına Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’ndan toplu taşıma ile ulaşım sağlanabiliyor. Metro ile kutlamalara gelmek isteyen taraftarlar Yenikapı - Atatürk Havalimanı (M1) Yenikapı - Hacıosman (M2) Mecidiyeköy - Mahmutbey (M7) metroları ile birlikte Kabataş Bağcılar (T1) VE Topkapı Mescidi Selam (T4) tramvay hatlarıyla Yenikapı Etkinlik Alanına ulaşabilir.

Avrupa Yakası’ndan metrobüs ile etkinlik alanına gelmek isteyenler ise Küçükçekmece durağında Marmaray ile aktarma yaparak Yenikapı Etkinlik Alanına gelebilir.

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