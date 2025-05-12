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Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Süper Lig'de Galatasaray nasıl, kaç puanla şampiyon olur?

Sarı kırmızılı takım, 2024-2025 Süper Lig sezonunda liderlik koltuğunu bırakmadı. Son ana kadar Fenerbahçe ile çekişmeli sezon geçiren Galatasaray, aradaki farkı açtı. Süper Lig bitimine 3 hafta kala ''Galatasaray şampiyon oldu mu, nasıl şampiyon olur?'' soruları öne çıkıyor. Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi...

Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Süper Lig'de Galatasaray nasıl, kaç puanla şampiyon olur? - 1

Süper Lig'in 35. haftasını geride bırakan Galatasaray, son olarak Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmış ve 2-0 galibiyetle rakip sahadan ayrılmıştı. 3 puanı daha hanesine yazarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı 8'e çıkardı. Peki, Galatasaray kaç puanla şampiyon olur?

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Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Süper Lig'de Galatasaray nasıl, kaç puanla şampiyon olur? - 2

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig puan durumu tablosunda 86 puanla ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile 78 puanla takip ediyor. 35. haftada 2-0 yendiği Trabzonspor maçı ardından Galatasaray, şampiyonluğunu resmi olarak ilan etmedi.

Ekibin, kalan 3 maçtan 1 puan alması demek, Galatasaray'ın kesin şampiyonluğu anlamına geliyor.

Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Süper Lig'de Galatasaray nasıl, kaç puanla şampiyon olur? - 3

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN?

38. haftada son bulacak Süper Lig'de Galatasaray'ın önümüzdeki karşılaşması Kayserispor ile 18 Mayıs günü saat 19:00'da olacak. Bu maçtan 1 puan alması durumunda sarı kırmızılı takim şampiyonluğunu duyuracak.

Diğer maçlar:

25 Mayıs Göztepe - Galatasaray
1 Haziran Galatasaray - Başakşehir

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