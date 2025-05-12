Galatasaray şampiyonluk maçı ne zaman? Süper Lig'de Galatasaray nasıl, kaç puanla şampiyon olur?

Süper Lig'in 35. haftasını geride bırakan Galatasaray, son olarak Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşmış ve 2-0 galibiyetle rakip sahadan ayrılmıştı. 3 puanı daha hanesine yazarak en yakın rakibi Fenerbahçe ile aradaki farkı 8'e çıkardı. Peki, Galatasaray kaç puanla şampiyon olur?