Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi tüm Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray mağlubiyet hariç her türlü beraberlik ve galibiyette 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Kayserispor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Süper Lig'de 86 puanla ligin zirvesinde yer alan ve Fenerbahçe ile arasına 8 puan fark koyan Galatasaray, Kayserispor karşısında alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?