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Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi tüm Galatasaraylı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray mağlubiyet hariç her türlü beraberlik ve galibiyette 2024-2025 sezonunun şampiyonu olacak. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? - 1

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Kayserispor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Süper Lig'de 86 puanla ligin zirvesinde yer alan ve Fenerbahçe ile arasına 8 puan fark koyan Galatasaray, Kayserispor karşısında alacağı her türlü beraberlik ve galibiyette bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Galatasaray-Kayserispor şampiyonluk maçı ne zaman, saat kaçta?

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Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? - 2

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor ile RAMS Park'ta 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? - 3

5. YILDIZI TAKAN İLK TAKIM OLACAK

Galatasaray, ligde kalan 3 maçta 1 puan alması durumunda 5. yıldızı takacak.

Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 25. kez zafer turu atacak.

"Cimbom" böylece formasında 5 yıldız taşıma hakkı elde edecek ilk takım olacak.

Galatasaray şampiyonluk maçı tarihi: Galatasaray-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? - 4

GALATASARAY HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Bellona Kayserispor'u ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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