Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti)

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
SAMSUNSPOR 0-2 GALATASARAY
1' Maç başladı.
5' Galatasaray'ın rakip yarı alanda kullandığı taç atışı sonrasında Samsunsporlu Van Drongelen'in ceza sahasında topa müdahalesine sarı - kırmızılı futbolcular elle oynama iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Hakem devam kararı verdi.
9' GOL İPTAL! Samsunspor'da savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Holse'nin aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrasında gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
14' GOL! Galatasaray öne geçti! Sarı - kırmızılılarda Victor Osimhen'in içeriye doldurduğu top savunmadan döndü. Dönen topu kontrol eden Yunus Akgün'ün vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.
45+2' Galatasaray'da Eren Elmalı, Holse'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
47' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına hareketlenen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.
51' Galatasaray'da Sara, Muja'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
64' Samsunspor'da Ntcham, Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
65' Rick van Drongelen, Sallai'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
70' Galatasaray'da Rolland Sallai sarı kart gördü. Sallai gelecek maçta cezalı duruma düştü.
85' Galatasaray'da Ismail Jakobs, sarı kart gördü.