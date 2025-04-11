NTV.COM.TR

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti)

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar Yunus Akgün'ün yıldızlaştığı maçta sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu. İşte müsabakadan öne çıkanlar ve ayrıntılar...

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 1

Samsunspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında kozlarını paylaştı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 2

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yunus Akgün ve 47. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 3

Bu skorun ardından son 4 maçta 3. galibiyetini alan Galatasaray puanını 74'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 4 maçtır kazanamayan ve üst üste 3. kez yenilen Samsunspor ise 51 puanda kalarak 3. sırada yer aldı.

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 4

Galatasaray, gelecek hafta Bodrum FK'yı konuk edecek. Samsunspor ise Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

SAMSUNSPOR 0-2 GALATASARAY

1' Maç başladı.

5' Galatasaray'ın rakip yarı alanda kullandığı taç atışı sonrasında Samsunsporlu Van Drongelen'in ceza sahasında topa müdahalesine sarı - kırmızılı futbolcular elle oynama iddiasıyla penaltı itirazında bulundu. Hakem devam kararı verdi.

9' GOL İPTAL! Samsunspor'da savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Holse'nin aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrasında gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

14' GOL! Galatasaray öne geçti! Sarı - kırmızılılarda Victor Osimhen'in içeriye doldurduğu top savunmadan döndü. Dönen topu kontrol eden Yunus Akgün'ün vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

45+2' Galatasaray'da Eren Elmalı, Holse'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

47' GOL! Galatasaray farkı 2'ye çıkardı! Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına hareketlenen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.

51' Galatasaray'da Sara, Muja'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

64' Samsunspor'da Ntcham, Torreira'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

65' Rick van Drongelen, Sallai'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

70' Galatasaray'da Rolland Sallai sarı kart gördü. Sallai gelecek maçta cezalı duruma düştü.

85' Galatasaray'da Ismail Jakobs, sarı kart gördü.

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 6

GALATASARAY’DA 4 EKSİK

Galatasaray, Samsunspor karşılaşmasında kırmızı kart cezalısı Frankowski ile tedavisi devam eden Jelert, son antrenmanda aldığı darbe sonrası dizinde esneme olan Kaan Ayhan ve kasığında zorlanma olan Kerem Demirbay kadroda yer almadı. Samsunspor’da ise sakatlıkları bulunan Bennasser, Celil ve Bola bugünkü maçta forma giyemedi.

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 7

Galatasaray’da Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 8

Samsunspor’da ise Okan Kocuk ve Arbnor Muja kart sınırındalar.

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 9

İLK 11'LER

Samsunspor:

Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Yunus Emre, Ntcham, Tait, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji

Galatasaray:

Muslera; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren; Torreira, Lemina; Yunus, Sara, Barış Alper; Osimhen.

Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 10
Galatasaray, Samsun'da hata yapmadı (Maç özeti) - 11
DAHA FAZLA GÖSTER