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Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında taraftarı önünde ligin formda ekibi Samsunspor'u ağırlayacak. Ligde 2. sırada yer alan Samsunspor'u, sahasında yenmek ve liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Samsunspor ile mücadele edecek. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

GALATASARAY 28 PUANLA LİDER

Süper Lig'de geride kalan bölümde yenilgi yaşamayan tek takım olan sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya liderlik koltuğunda girdi.

Karadeniz temsilcisi ise çıktığı 11 müsabakada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

GALATASARAY'DA ICARDİ VE KAAN YOK

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile tecrübeli oyuncusu Kaan Ayhan, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham müsabakasında ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan Icardi, uzun süre sahaya çıkamayacak. Sarı kart cezalısı durumundaki Kaan da Samsunspor'a karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığını atlatan sol bek Ismail Jakobs ise teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Samsunspor maçıyla sahalara dönecek.

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

DAVİNSON KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılıların savunmadaki lideri Davinson Sanchez, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kolombiyalı stoper, Samsunspor mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 6

GALATASARAY 12 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 12 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

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