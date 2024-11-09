Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında taraftarı önünde ligin formda ekibi Samsunspor'u ağırlayacak. Ligde 2. sırada yer alan Samsunspor'u, sahasında yenmek ve liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray sahasında en yakın takipçisi Samsunspor ile mücadele edecek. Ligde yoluna namağlup devam eden Galatasaray, Samsunspor karşısında kazanmak istiyor. Peki, Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?