Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran penaltı pozisyonuna kim, ne dedi? İki farklı görüş

65. dakikada Kazımcan yerde kaldı, penaltı verilmeli miydi?

Bülent Yıldırım: Kaotik pozisyon. Küçük bir temas var. Devamda problem yok. Sane, Makoumbou'ya kontakta bulundu, doğal. Makoumbou da Kazımcan'a hafif dokundu. Sane'yi çıkarsak yüzde yüz penaltı olur ama Sane'nin de kontağa katkısı oldu. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Kontak çok hafif. Hakem sahada penaltı verebilirdi, o da tartışılır. Sane'nin ayağından sekip Makoumbou, Kazımcan'ın ayağına ufak basıyor, devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı çok doğru. Makoumbou, iki oyuncunun arasında kaldı. Ne kadar dikkatli davranırsanız davranın, Sane çarptıktan sonra yapacak bir şeyi yok.