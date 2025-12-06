Galatasaray-Samsunspor maçına damga vuran penaltı pozisyonuna kim, ne dedi? İki farklı görüş
06.12.2025 08:41
Son Güncelleme: 06.12.2025 08:42
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçtaki hakem kararlarını beIN Trio ekibi değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Karşılaşmanın 90+5. dakikasında yaşanan pozisyon ise kamuoyunun gündemine oturdu. Sağ kanattan gelişen Samsunspor atağında Holse'nin ortasına ceza sahası içinde Kazımcan Karataş müdahale etti. Konuk ekip oyuncuları, "elle oynama" iddiasıyla hakem Mehmet Türkmen'e penaltı itirazında bulundu.
VAR'ı dinleyen Türkmen, oyunu devam ettirdi ve penaltı kararı çıkmadı. Bu durum sonrası Samsunsporlu futbolcular isyan etti.
beIN Trio yorumcuları, Galatasaray-Samsunspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
İşte yapılan yorumlar:
GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
65. dakikada Kazımcan yerde kaldı, penaltı verilmeli miydi?
Bülent Yıldırım: Kaotik pozisyon. Küçük bir temas var. Devamda problem yok. Sane, Makoumbou'ya kontakta bulundu, doğal. Makoumbou da Kazımcan'a hafif dokundu. Sane'yi çıkarsak yüzde yüz penaltı olur ama Sane'nin de kontağa katkısı oldu. Devam kararı doğru.
Deniz Çoban: Kontak çok hafif. Hakem sahada penaltı verebilirdi, o da tartışılır. Sane'nin ayağından sekip Makoumbou, Kazımcan'ın ayağına ufak basıyor, devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı çok doğru. Makoumbou, iki oyuncunun arasında kaldı. Ne kadar dikkatli davranırsanız davranın, Sane çarptıktan sonra yapacak bir şeyi yok.
NDIAYE-DAVINSON SANCHEZ POZİSYONU
75. dakikada Cherif Ndiaye'nin Sanchez'e faulü ve ayağına basması için yorumunuz nedir?
Bülent Yıldırım: Sanchez, faulü göstermek için adımını çok açtı. Samsunsporlu oyuncunun başka bir yere basma imkanı var mı? Soru işareti. Bilerek ve isteyerek bastığını düşünüyorsak sarıdan başlayarak kart değerlendirmesi yapmalıyız. Kazara bir basma. Hakemin kararına saygı duyuyorum.
Deniz Çoban: Ndiaye yakın takip edip faul yaptı. Bile isteye gidip bastı diyenlere itirazım yok. Ağır çekimde dahi şunu gördüm, ayak orada kalmadı, geldiği anda, diğer ayağı havada olmasına rağmen ağırlık vermeden basan ayağı kurtardı oradan. Şiddet, acımasızlık, yoğunluk, yaralayıcılık, yoğunluk var mı? Yok. Faul doğru. Hakem kararına katılıyorum.
Bahattin Duran: Hakem kararına katılıyorum.
SAMSUNSPOR'UN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON
90+5'te Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyon?
Bülent Yıldırım: Baktığım zaman top yakın mı yakın, sağ kolu doğala daha yakın. Mesafe olarak yakın diyorum. Hakem yorumu olduğundan eminim. Topa doğru dönmüş bir oyuncu topa doğru hamle yapan oyuncu, bileği dönmüş şekilde aşağı indirdi. İlk izlediğimde bana devam kararını verdiğinde doğru diye düşünmüştüm ama benim kararım penaltı.
Bahattin Duran: Ben Güntekin Onay'ın programında izah etmiştim. Bu pozisyonun devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Sol eline gelse doğal değil zaten. Sağ kolu mümkün olduğunca yakın. Top eline gelince gayri ihtiyari geriye doğru açılıyor. Çok yanıltıcı olabiliyor. Top eliyle vücudu arasında kalıyor. Top eline gelince elini hemen açıyor.
Deniz Çoban: Hakem eli kapalı gibi bir işaret yaptı. Bu porgramı yapmaya başladığımdan beri anlattım. Bir daha anlatacağım. Nyon'da düzenlenen toplantıda teknik direktörlere sunum yapıyor ve teknik direktörlere soruyor "Penaltı mı değil mi?". Yarısı penaltı, yarısı değil diyor. Oyun kuralları kitabında en çok değişen kural bu pozisyonlar. Bu pozisyonda herkesi ikna edemezsiniz. Oyuncunun o anki pozisyona dair aksiyonu pozisyonu ikna edebiliyor mu? Kol açık diye bir kural yok. Kol açık diye bir yere varamayız. Kazımcan'ın kolları doğal pozisyonda, kollarını kaçıracak bir an yok ve yakın mesafeden top geliyor. VAR'ın bu pozisyonla işi olmaz. Devam kararı doğru.