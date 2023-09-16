Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray taraftarı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.



Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekibin Samsunspor müsabakasında tribünlerde yaklaşık 45 bin taraftar yer aldı.



Samsun temsilcisi için ayrılan yer de kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından büyük oranda dolduruldu.