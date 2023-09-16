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Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 1

RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.

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Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 2

Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 3

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.

Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 4

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ KADRODA 

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, Samsunspor maçında ilk kez kendilerine kadroda yer buldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 futbolcuyu Samsunspor maçının kadrosuna dahil ederken, 3 oyuncu ilk kez sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıktı.

Öte yandan Wilfried Zaha ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.  

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 5

Galatasaray maça Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'iyle başladı.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 6

Yılport Samsunspor ise mücadeleye Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner Aydoğdu, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata 11'iyle çıktı.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 7

İLK YARIYA KEREM DAMGASI

Galatasaray, 7. ve 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti.

42. dakikada Abdülkerim'in kafa golüyle skor 3-0 olurken, golün asisti Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 8

Yılport Samsunspor ikinci yarıya hızlı başladı.

Konuk ekip 46. dakikada Dimata, 60. dakikada da Holse ile 2 gol buldu.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 9

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Galatasaray taraftarı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekibin Samsunspor müsabakasında tribünlerde yaklaşık 45 bin taraftar yer aldı.

Samsun temsilcisi için ayrılan yer de kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından büyük oranda dolduruldu.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 10

GALATASARAY 18 MAÇTIR EVİNDE KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 18 karşılaşmada da mağlup olmadı. Toplamda 18 karşılaşmada 16 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, son yenilgisini geçen sene Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı.

Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor - 11
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