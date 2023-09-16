Galatasaray, Samsunspor'u konuk ediyor
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor.
RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
RAMS Park'ta oynanan mücadele saat 20.00'de başladı.
Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.
Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı.
Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferleri Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Hakim Ziyech, Samsunspor maçında ilk kez kendilerine kadroda yer buldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3 futbolcuyu Samsunspor maçının kadrosuna dahil ederken, 3 oyuncu ilk kez sarı-kırmızılı taraftarın önüne çıktı.
Öte yandan Wilfried Zaha ise sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Galatasaray maça Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'iyle başladı.
Yılport Samsunspor ise mücadeleye Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner Aydoğdu, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata 11'iyle çıktı.
Galatasaray, 7. ve 29. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-0 öne geçti.
42. dakikada Abdülkerim'in kafa golüyle skor 3-0 olurken, golün asisti Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Yılport Samsunspor ikinci yarıya hızlı başladı.
Konuk ekip 46. dakikada Dimata, 60. dakikada da Holse ile 2 gol buldu.
Galatasaray taraftarı müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.
Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılı ekibin Samsunspor müsabakasında tribünlerde yaklaşık 45 bin taraftar yer aldı.
Samsun temsilcisi için ayrılan yer de kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından büyük oranda dolduruldu.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 18 karşılaşmada da mağlup olmadı. Toplamda 18 karşılaşmada 16 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, son yenilgisini geçen sene Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Giresunspor karşılaşmasında aldı.