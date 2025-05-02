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Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray, Sivasspor’u konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Sarı-kırmızılılar, ligde son haftalar yaklaşırken evinde hata yapmak istemiyor. Galatasaray zorlu Sivasspor mücadelesi öncesinde oynadığı son beş resmi karşılaşmayı kazanmayı başardı. Savunma hattıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Sivasspor ise Galatasaray mücadelesinden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda? - 1

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor mücadelesi öncesinde evinde oynadığı son 15 lig maçında kaybetmedi. Galatasaray’da cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk’un şans vermesi durumunda ilk 11’deki yerini alacak. Galatasaray’da ictor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara kart sınırında bulunuyor. Oyuncular, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda Trabzonspor derbisinde takımlarını yalnız bırakacak. Sivasspor ise ligde geride kalan haftalarda 34 puan toplarken düşme hattının üzerinde bulunuyor. İşte, Galatasaray - Sivasspor mücadelesine ilişkin detaylar…

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Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda? - 2

GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 34’ncü haftasında Galatasaray ve Sivasspor kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'ta 3 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ozan Ergün yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda? - 3

SON 5 RESMİ KARŞILAŞMAYI KAZANDI 

Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u ise 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda? - 4

SAVUNMA HATTI GÜVEN VERDİ

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 31 müsabakada 78 gol atarken 80 gollü Fenerbahçe'nin ardından en golcü ikinci takım oldu. Kalesinde 30 gol gören "Cimbom" bu alanda ise ligin en iyi savunma yapan ekibi olarak ön plana çıktı.

Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda? - 5

BARIŞ ALPER FORMASINA KAVUŞUYOR

Cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz, Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak.

Barış Alper, kırmızı kart cezası nedeniyle TÜMOSAN Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ve ikas Eyüpspor ile oynanan Süper Lig maçlarında forma giyemedi.

Galatasaray'ın son 2 resmi müsabakasını kaçıran 24 yaşındaki yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda yarınki Sivasspor maçında mücadele edebilecek.

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