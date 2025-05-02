Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Sivasspor maçı hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de lider Galatasaray, Sivasspor’u konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Sarı-kırmızılılar, ligde son haftalar yaklaşırken evinde hata yapmak istemiyor. Galatasaray zorlu Sivasspor mücadelesi öncesinde oynadığı son beş resmi karşılaşmayı kazanmayı başardı. Savunma hattıyla ön plana çıkan sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı oldu. Sivasspor ise Galatasaray mücadelesinden puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Peki Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor mücadelesi öncesinde evinde oynadığı son 15 lig maçında kaybetmedi. Galatasaray’da cezasını tamamlayan Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk’un şans vermesi durumunda ilk 11’deki yerini alacak. Galatasaray’da ictor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara kart sınırında bulunuyor. Oyuncular, bu karşılaşmada kart görmesi durumunda Trabzonspor derbisinde takımlarını yalnız bırakacak. Sivasspor ise ligde geride kalan haftalarda 34 puan toplarken düşme hattının üzerinde bulunuyor. İşte, Galatasaray - Sivasspor mücadelesine ilişkin detaylar…