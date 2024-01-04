Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi maç tarihi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için mücadele edeceği play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak. Galatasaray ile daha önce UEFA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Çekya ekibi, 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Peki, Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman?
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde rakibi Sparta Prag oldu. Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmaya hak kazanan Galatasaray, kurada Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşti. Galatasaray, ilk maçını evinde, rövanşı ise deplasmanda oynayacak. İşte, Galatasaray-Sparta Prag maçı tarihi...