Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?
Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa’da başarılı olmak isteyen sarı-kırmızılılar, hazırlık mücadelesinde Strasbourg ile karşılaşıyor. Galatasaray’ın Bayern Münih’ten transferi Leroy Sane kampa katılırken gözler Strasbourg’la oynanacak mücadeleye çevrildi. Avusturya kampından dönen Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul’da sürdürürken mücadeleye Rams Park ev sahipliği yapacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan üç hazırlık maçını da kazanmayı başardı. Peki Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal…
Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği sürerken yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 5-2 mağlup ederken ikinci mücadelesinde ise Avusturya ekibi Admira Wacker’i 2-1’le geçti. Galatasaray son hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari karşısında 3-1 kazandı. Galatasaray - Strasbourg mücadelesinin programı belli oldu. Futbolseverler ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanala odaklandı. Galatasaray’da şans verilmesi durumunda Leroy Sane forma giyebilecek. Peki Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…