Galatasaray - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılarda transfer hareketliliği sürerken yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, ilk hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor’u 5-2 mağlup ederken ikinci mücadelesinde ise Avusturya ekibi Admira Wacker’i 2-1’le geçti. Galatasaray son hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari karşısında 3-1 kazandı. Galatasaray - Strasbourg mücadelesinin programı belli oldu. Futbolseverler ise karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanala odaklandı. Galatasaray’da şans verilmesi durumunda Leroy Sane forma giyebilecek. Peki Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın başlangıç saati…