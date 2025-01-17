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Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk!

Süper Lig'de ikinci devrenin perdesi açıldı. Lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla deplasmanda bu sezon ilk kez puan kaybetti. Sarı kırmızılı ekip puanını 51'e çıkartırken kaleci Muslera tarihe geçti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 1

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ikinci devreye tüm maçlarını kazandığı deplasmanda başladı.

Sarı kırmızılılar 19. haftanın açılışında Atakaş Hatayspor'a Mersin'de konuk oldu. 

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.

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Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 2

Hatayspor-Galatasaray maçı, bu haftaya devreye giren yabancı VAR hakemi uygulamasındaki ilk denemeye de sahne oldu.

VAR odasında Belçikalı hakem Jan Boterberg görev yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 3

Mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı.

Sarı kırmızılılar bu sonuçla deplasmanda bu sezon ilk kez puan kaybetti. Sarı kırmızılı ekip puanını 51'e çıkarttı. 

Galatasaray'ın golü Osimhen'den geldi. 

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 4

Galatasaray formasıyla 428'inci lig maçına çıkan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün tarihinde en fazla Süper Lig karşılaşmasında görey yapan isim olan Bülent Korkmaz'ın rekorunu egale etti.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

15' Lucas Torrera'nın şutunda top direkten döndü.

18' Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

26' Victor Osimhen'in tek vuruşla attığı gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

28' Ev sahibi ekip Hatay Cemali Sertel'in golüyle 1-0 öne geçti.

32' Mertens'in şutunda savunma araya girdi. Galatasaray penaltı bekledi. Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını iletti.

45+2 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

Roland Sallai ve Kerem Demirbay, ikinci yarının başında Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.

Galatasaray, VAR incelemesinin ardından 54. dakikada penaltı kazandı.

55' Osimhen'in golüyle sarı kırmızılı ekip beraberliği yakaladı: 1-1

78' Galatasaray korner sonrası Barış Alper Yılmaz ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesinin ardından da pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.

82' Galatasaray'da Torreira çıktı, Batshuayi oyuna dahil oldu.

88' Yusuf Demir oyuna dahil oldu, Dries Mertens kenara geldi.

90+7 Maç sona erdi. 

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 6

Galatasaraylı futbolcular, sahaya 6 Şubat 2023'teki depremleri andıkları "Bu destek hiç bitmeyecek" yazılı pankartla çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 7

TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'da son maça göre ilk 11'de tek değişiklik yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta RAMS Başakşehir'i 2-1 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Kerem Demirbay'ı yedeğe çekerken, Hatayspor karşısında futbolcunun yerine Berkan Kutlu'ya şans verdi.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 8

ŞAHİN YÖNETİMİNDEKİ İLK MAÇI

Süper Lig'de zor günler geçiren Hatayspor, Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Murat Şahin yönetiminde ilk maçına çıktı.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 9

Galatasaray'da tedavileri süren Gabriel Sara ve Mauro Icardi kafilede yer almadı.

Takımdan ayrılması beklenen Ziyach de Mersin'e götürülmedi.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 10

Hatayspor'da stoper Cengiz Demir kırmızı kart, kaleci Erce Kardeşler ve orta saha Rui Pedro da sarı kart cezaları nedeniyle maçta forma şansı bulamadı.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 11

İLK 11'LER

Hatayspor: 

Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Massanga, Boutobba, Fernandes, Aboubakar.

Galatasaray:

Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs; Torreira, Berkan; Yunus, Mertens, Barış Alper ve Osimhen.

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 12

DİĞER KARELER

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 13
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 14
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 15
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 16
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 17
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 18
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 19
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 20
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 21
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 22
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 23
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 24
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk! - 25
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