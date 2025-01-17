Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk!

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

15' Lucas Torrera'nın şutunda top direkten döndü.

18' Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart gördü.

26' Victor Osimhen'in tek vuruşla attığı gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı.

28' Ev sahibi ekip Hatay Cemali Sertel'in golüyle 1-0 öne geçti.

32' Mertens'in şutunda savunma araya girdi. Galatasaray penaltı bekledi. Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını iletti.

45+2 İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

Roland Sallai ve Kerem Demirbay, ikinci yarının başında Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın yerine oyuna girdi.

Galatasaray, VAR incelemesinin ardından 54. dakikada penaltı kazandı.

55' Osimhen'in golüyle sarı kırmızılı ekip beraberliği yakaladı: 1-1

78' Galatasaray korner sonrası Barış Alper Yılmaz ile golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR incelemesinin ardından da pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi.

82' Galatasaray'da Torreira çıktı, Batshuayi oyuna dahil oldu.

88' Yusuf Demir oyuna dahil oldu, Dries Mertens kenara geldi.

90+7 Maç sona erdi.