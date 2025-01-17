Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a takıldı: Deplasmanda ilk!
Süper Lig'de ikinci devrenin perdesi açıldı. Lider Galatasaray, kümede kalma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Sarı kırmızılılar bu sonuçla deplasmanda bu sezon ilk kez puan kaybetti. Sarı kırmızılı ekip puanını 51'e çıkartırken kaleci Muslera tarihe geçti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ikinci devreye tüm maçlarını kazandığı deplasmanda başladı.
Sarı kırmızılılar 19. haftanın açılışında Atakaş Hatayspor'a Mersin'de konuk oldu.
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti.