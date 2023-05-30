Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlamasına başladı.
Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluk turuna çıktı.
Sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attı.
İstanbul'daki bazı taraftarlar ise Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanmaya başladı.
İşte Galatasaray taraftarının şampiyonluk kutlamalarından yansıyan diğer kareler...