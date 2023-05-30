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Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk sonrası sokaklara döküldü.

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Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23.şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlamasına başladı.


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Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluk turuna çıktı.


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Sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attı.

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 4

İstanbul'daki bazı taraftarlar ise Florya Metin Oktay Tesisleri önünde toplanmaya başladı.

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 5

İşte Galatasaray taraftarının şampiyonluk kutlamalarından yansıyan diğer kareler...

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 6
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 7
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 8
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 9
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 10
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 11
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 12
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 13
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 14
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 15
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 16
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor - 17
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