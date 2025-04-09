Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için sıcak gelişmeler yaşanıyor. ESPN, Nijeryalı golcünün sezon sonunda sarı - kırmızılılardan ayrılacağını ve gitmek istediği adresi yazdı.
Trendyol Süper Lig'de 30. haftayı BAY geçen ve 11 Nisan Cuma günü Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, sezon sonu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.