NTV.COM.TR

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen için sıcak gelişmeler yaşanıyor. ESPN, Nijeryalı golcünün sezon sonunda sarı - kırmızılılardan ayrılacağını ve gitmek istediği adresi yazdı.

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 1

Trendyol Süper Lig'de 30. haftayı BAY geçen ve 11 Nisan Cuma günü Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'da hazırlıklar devam ederken, sezon sonu için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 2

Sarı - kırmızılıların sezon başında Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, attığı goller ve gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 3

Takımının şampiyonluk yolundaki en büyük silahı olan Nijeryalı yıldız için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 4

ESPN'in haberine göre Osimhen, sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak Premier Lig'e gitmek ya da Juventus'a imza atmak istiyor.

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 5

Haberin devamında Galatasaray'ın Napoli ile anlaşmaya varamadığı ve golcü oyuncunun bonservisini alma gibi bir seçeneğin ihtimal dahilinde olmadığı kaydedildi.

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 6

26 yaşındaki yıldızın adı Premier Lig'den Manchester United, Arsenal ve Chelsea ile de sıkça anılıyordu.

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 7

Bu sezon Galatasaray formasıyla 32 maça çıkan Osimhen, 28 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 8
Galatasaray taraftarına Victor Osimhen'den kötü haber: Yeni adresi netleşti - 9
DAHA FAZLA GÖSTER