Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

Galatasaray taraftarları, Alanyaspor mücadelesi öncesinde özel koreografi sergiledi.
Stadı neredeyse tamamen dolduran taraftarların, maç öncesi gerçekleştirdiği 3 boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alındı.
Koreografi, kuzey tribününde taraftarların elindeki kartonlarla oluşturulan siyah zemin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözüyle başladı.
Ardından taraftarlar aynı tribünde kartonlarla Türkiye haritası ve ortasında Türk bayrağına, doğu tribününde ise Galatasaray'ın Cumhuriyet'in 100. yılı logosuna yer verdi.
Şovun son bölümünde kuzey tribününde Cumhuriyet'in kuruluş aşamasındaki bazı sembol fotoğraflar kullanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli de tribüne çekildi.
Güney tribününde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı.