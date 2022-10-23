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Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi

Galatasaray-Alanyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı koreografi gerçekleştirdi.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 1

Galatasaray taraftarları, Alanyaspor mücadelesi öncesinde özel koreografi sergiledi.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 2

Stadı neredeyse tamamen dolduran taraftarların, maç öncesi gerçekleştirdiği 3 boyutlu koreografide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı teması ele alındı.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 3

Koreografi, kuzey tribününde taraftarların elindeki kartonlarla oluşturulan siyah zemin üzerine Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz." sözüyle başladı.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 4

Ardından taraftarlar aynı tribünde kartonlarla Türkiye haritası ve ortasında Türk bayrağına, doğu tribününde ise Galatasaray'ın Cumhuriyet'in 100. yılı logosuna yer verdi.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 5

Şovun son bölümünde kuzey tribününde Cumhuriyet'in kuruluş aşamasındaki bazı sembol fotoğraflar kullanırken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerindeki görseli de tribüne çekildi.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 6

Güney tribününde ise Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri açıldı.

Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 7
Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 8
Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 9
Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 10
Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 11
Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 12
Galatasaray taraftarından 29 Ekim'e özel koreografi - 13

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