Galatasaray taşınıyor: Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temeli atıldı

"Galatasaray'da bu tesisleşmenin yapılması çok önemli ve zaruriydi. Onun içinde yönetim kuruluma, camiama, genel kurul üyelerime ve emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyorum." dİyen Özbek, "Galatasaray olarak çok önemli bir resim verdik. Galatasaray'a hizmet etmiş, başarıdan başarıya koşmuş; başkanlarımızın, teknik adamlarımızın, sporcularımızın hepsi buradaydı. Galatasaray'ın hasret olduğu bir fotoğrafı verdik. Onun için son derece mutluyum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım, özellikle böyle bir iklimi, sevgi tohumunu Galatasaray'da yeşertmek, yaşartmak için çok çaba sarf ettik. Bugün, bu çabalarımızın boşa gitmediğini, Galatasaray'da dargınlıkların kalmadığı bir bütünleşmenin meydana geldiğinin ilk işaretlerini görmekteyiz. Bunun devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.