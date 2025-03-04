Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan tepkilere yanıt: İstifa yazanların çoğu Fenerbahçe taraftarı!

Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"Galatasaray olarak son dönemdeki durgunluğumuzu türlü türlü sebeplere bağlıyorlar. Neymiş, futbolcuların gece hayatı varmış. Bakın, son bir ayda 9-10 maç oynadık. Bu süreçte ben ve oğlum da hep Florya'da kaldık. Ne benim ne de futbolcuların nefes alacak hali bile yok. Geçen sezon da herkes aynı şekilde yaşıyordu. Kazanınca ses çıkmaz ama kötü sonuç alınınca her kafadan bir ses çıkar."





