Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan tepkilere yanıt: İstifa yazanların çoğu Fenerbahçe taraftarı!
Avrupa'dan elenmesi ve ardından Süper Lig'de puan kaybı sonrası eleştirilerin hedefi olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, istifa tepkileri sonrası konuştu. Buruk, "İstifa yazanların çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Avrupa'dan elenmesi ve ardından Süper Lig'de puan kaybetmesi sonrası eleştirilerin hedefinde olan Okan Buruk tepkilere yanıt verdi. TV 100'e konuşan Buruk, "İstifa yazanların çoğunluğu Fenerbahçe taraftarlarıdır. Galatasaray taraftarı beni bilir, beni sever. Ben o mecraları takip etmiyorum, isteyen istediğini yazsın Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz." dedi.