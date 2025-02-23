Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbi karnesi: Fenerbahçe'ye karşı 3 maçı kazandı!

FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı gösterdiği performansla dikkati çekti.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 5 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Buruk'un yönetimindeki Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 9 kez fileleri havalandırırken sadece 2 golü kalesinde gördü.