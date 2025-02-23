Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un derbi karnesi: Fenerbahçe'ye karşı 3 maçı kazandı!
Süper Lig'in 25. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 11. kez ligde derbiye çıkacak. Fenerbahçe'ye karşı ligde 5 müsabakaya çıkan tecrübeli teknik adam, bu karşılaşmaların 3'ünü kazandı. İşte ayrıntılar ve Okan Buruk'un derbi karnesi...
Süper Lig'in 25. haftasında yarın yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 11. kez ligde derbiye çıkacak.
RAMS Park'ta oynanacak önemli müsabaka öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.