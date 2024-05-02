Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Biz hafta sonu sahada konuşacağız

"Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreni yapıldı. Onur ödülüne Fernando Muslera, yılın erkek sporcusu ödülüne Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, yılın kadın sporcusu ödülüne de İlkin Aydın layık görüldü.



RAMS Park Özhan Canaydın Salonu'nda düzenlenen törene, Kulüp Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımı teknik direktörü Okan Buruk, GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu, dernek üyeleri ve sporcular katıldı.



Başkan Dursun Özbek, törende yaptığı açıklamada, GSYİAD'ın her zaman Galatasaray'ın yanında olduğunu söyledi.



Derneğin, Galatasaray'ın dertleriyle dertlenen bir yapısı olduğunu ifade eden Özbek, "Yaptıkları bu aktiviteler, Galatasaray'ın birlik beraberliğine katkı veren aktiviteler. Bunlar camia için çok önemli. Basına taşındığı için de bu organizasyonlar, Galatasaray'ın daha iyi anlaşılması için çok önemli. Onun için kendilerine buradan büyük bir teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın başarısı demek Galatasaray için formasını terleten sporcularımızın emeğinin ne kadar yüksek olduğunu anlamak demektir." diye konuştu.













