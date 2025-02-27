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Galatasaray teknik ekibinden Mourinho'nun sözlerine yanıt: "Ben bir insanım, maymun değilim."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbinin ardından "Kulübede maymun gibi zıpladılar." sözlerine bir tepki de teknik ekipten geldi. Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, "Ben bir insanım, maymun değilim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik ekibinden Mourinho'nun sözlerine yanıt: "Ben bir insanım, maymun değilim." - 1

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Jose Mourinho'nun "Kulübede maymun gibi zıpladılar." sözleri sonrası tartışmalar sürüyor. Son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un yardımcısı Gomez, İspanyol basınına konuştu. Gomez, "3 yıl sonra İspanya'daki meslektaşlarımla sportif olmayan nedenlerle konuşuyorum. Tamamen uygunsuz sözler." ifadelerini kullandı.


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Galatasaray teknik ekibinden Mourinho'nun sözlerine yanıt: "Ben bir insanım, maymun değilim." - 2

Gomez, "Mourinho'nun sözlerini anlamıyorum. Ben bir insanım, maymun değilim. Bu konuda neden yorum yaptığını bilmiyorum." dedi.

Galatasaray teknik ekibinden Mourinho'nun sözlerine yanıt: "Ben bir insanım, maymun değilim." - 3

İspanyol çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elbette maçın önemi ve yoğunluğu nedeniyle birileri duygularını gösterdi, tıpkı yedek kulübesindekiler gibi ama Mourinho'nun sözlerinden memnun olmadığına inanıyorum."

Galatasaray teknik ekibinden Mourinho'nun sözlerine yanıt: "Ben bir insanım, maymun değilim." - 4

Galatasaray, Mourinho'nun "Kulübede maymun gibi zıpladılar." ifadelerinin ardından konuyu yargıya taşıyacağını açıklamıştı.

Galatasaray teknik ekibinden Mourinho'nun sözlerine yanıt: "Ben bir insanım, maymun değilim." - 5

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise konu hakkında, "Bu bir benzetme, tasvir! Irkçılık ne alaka! Okan Hoca siyahi mi?" ifadelerini kullanmıştı.

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