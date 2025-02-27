Galatasaray teknik ekibinden Mourinho'nun sözlerine yanıt: "Ben bir insanım, maymun değilim."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun derbinin ardından "Kulübede maymun gibi zıpladılar." sözlerine bir tepki de teknik ekipten geldi. Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez, "Ben bir insanım, maymun değilim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası Jose Mourinho'nun "Kulübede maymun gibi zıpladılar." sözleri sonrası tartışmalar sürüyor. Son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenör Ismael Garcia Gomez açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un yardımcısı Gomez, İspanyol basınına konuştu. Gomez, "3 yıl sonra İspanya'daki meslektaşlarımla sportif olmayan nedenlerle konuşuyorum. Tamamen uygunsuz sözler." ifadelerini kullandı.