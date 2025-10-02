Galatasaray - Tofaş basket maçı ne zaman? Basketbol Süper Ligi 2. haftada Galatasaray, Tofaş'ı ağırlıyor!
Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta açılış maçına çıkıyor. İki dev takım galibiyet için mücadele verecek. Ev sahibi sarı-kırmızılı takım, ilk hafta karşılaşmasında mağlup taraf olurken, Tofaş ise 1. hafta maçının kazananıydı. Sırada Galatasaray - Tofaş müsabakasında...
Basketbol Süper Ligi'inde büyük rekabet yaşanacak. 16 takımın yarıştığı turnuvanın ikinci haftasının açılışı Galatasaray MCT Technic-Tofaş maçı ile olacak. İlk haftadan hanesine puan yazdıran Tofaş, Galatasaray'a konuk oluyor. Peki, Galatasaray - Tofaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?