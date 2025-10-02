Galatasaray - Tofaş basket maçı ne zaman? Basketbol Süper Ligi 2. haftada Galatasaray, Tofaş'ı ağırlıyor!

Basketbol Süper Ligi'inde büyük rekabet yaşanacak. 16 takımın yarıştığı turnuvanın ikinci haftasının açılışı Galatasaray MCT Technic-Tofaş maçı ile olacak. İlk haftadan hanesine puan yazdıran Tofaş, Galatasaray'a konuk oluyor. Peki, Galatasaray - Tofaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?