Galatasaray - Tofaş basket maçı ne zaman? Basketbol Süper Ligi 2. haftada Galatasaray, Tofaş'ı ağırlıyor!

Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta açılış maçına çıkıyor. İki dev takım galibiyet için mücadele verecek. Ev sahibi sarı-kırmızılı takım, ilk hafta karşılaşmasında mağlup taraf olurken, Tofaş ise 1. hafta maçının kazananıydı. Sırada Galatasaray - Tofaş müsabakasında...

Basketbol Süper Ligi'inde büyük rekabet yaşanacak. 16 takımın yarıştığı turnuvanın ikinci haftasının açılışı Galatasaray MCT Technic-Tofaş maçı ile olacak. İlk haftadan hanesine puan yazdıran Tofaş, Galatasaray'a konuk oluyor. Peki, Galatasaray - Tofaş basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY MCT TECHNİC - TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Ligin 2. haftasında Tofaş, Galatasaray'a konuk oluyor. Karşılaşma 3 Ekim Cuma günü saat 19:00'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde olacak. Oyun, Bein Sports 5 ekranlarından aktarılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 1. haftasında Galatasaray MCT Technic, 27 Eylül'de Bahçeşehir Koleji'ne konuk olmuş ve mücadele 93-86 ev sahibi takımın galibiyeti ile sonlanmıştı.

Tofaş ise aynı tarihte Fenerbahçe karşısında forma terletmiş ve 80-78 skorla müsabakanın kazananı olmuştu.

2. HAFTA PROGRAMI

4 Ekim Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.30 Mersinspor-Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)

18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

5 Ekim Pazar:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)

18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)

