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Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekibi Tottenham ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçın 2'sini kazanan ve 1'inde berabere kalan Galatasaray 7 puanla 5. sırada yer alırken, Tottenham ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray zorlu Tottenham karşısında kazanmak ve Avrupa Ligi'nde büyük bir avantaj sahibi olmak istiyor. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 1

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcilerimizden Galatasaray, taraftarı önünde Tottenham ile nefes kesen bir maça çıkacak. Çıktığı son 11 maçta kaybetmeyen Galatasaray, Tottenham karşısında da galibiyet hedefliyor. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 2

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 3

GALATASARAY AVERAJLA 5. SIRADA

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi.

Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puanı takımlar arasında averajla ikinci sırada yer aldı.

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 4

GALATASARAY 11 RESMİ MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı.

Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 5

MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, yarınki mücadelede forma giyebilecek.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek.

Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi) - 6

TOTTENHAM'DA 5 EKSİK

Kuzey Londra ekibinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor.

Lacivert-beyazlı takımda stoper ikilisi Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, kanat oyuncusu Wilson Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.

Bu oyunculardan Spence haricindeki dördünün Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Jamaika asıllı İngiliz sağ bekin ise son maçın kadrosuna alınmamasına rağmen Galatasaray'a karşı mücadele etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Richarlison'un yokluğunda teknik direktör Ange Postecoglou'nun yarınki müsabakada risk alarak uyluk sakatlığından yeni çıkan ve fiziksel olarak hazır olmayan yıldız futbolcu Heung-min Son'a uzun süre görev vereceği bildirildi.

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