Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında sahasında İngiltere Premier Lig'in güçlü ekibi Tottenham ile heyecan dolu bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde geride kalan 3 maçın 2'sini kazanan ve 1'inde berabere kalan Galatasaray 7 puanla 5. sırada yer alırken, Tottenham ise 9 puanla 2. sırada yer alıyor. Galatasaray zorlu Tottenham karşısında kazanmak ve Avrupa Ligi'nde büyük bir avantaj sahibi olmak istiyor. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında temsilcilerimizden Galatasaray, taraftarı önünde Tottenham ile nefes kesen bir maça çıkacak. Çıktığı son 11 maçta kaybetmeyen Galatasaray, Tottenham karşısında da galibiyet hedefliyor. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?