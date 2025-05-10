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Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı!

Süper Lig'deki derbide Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray 2-0 galip geldi. 8 puanlık farkı koruyan sarı kırmızılılar kalan 3 maçtan 1 puan alması halinde şampiyon olacak.

Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı! - 1

Süper Lig'de haftanın dev maçı Trabzon'da oynandı.

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, bordo-mavililere konuk oldu.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti. 

Mücadeleyi Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Morata'nın golleriyle 2-0 kazandı.

Sarı-kırmızılılar takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı, son 3 haftaya taşıdı.

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Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı! - 2

Sarı kırmızılılar kalan 3 maçtan 1 puan alması halinde şampiyon olacak.

Puanını 86'ya çıkaran Galatasaray yeni haftada kendi evinde Kayserispor'u konuk edecek.  

Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'de Necati Ateş'ten (Nisan 2012) bu yana Trabzonspor deplasmanında kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

İki takım, lig maçından 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı! - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

16' Enis Destan oyuna devam edemedi, yerine Sikan oyuna dahil oldu. 

44' Muslera, Visca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR'a giden hakem kontrol sonrası faulü iptal ederek ofsayt verdi.

45+5' Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda top direkten döndü.

İKİNCİ DEVRE

58' Mustafa Eskihellaç yerine Zubkov oyuna dahil oldu.

66' GOL! Abdülkerim Bardakçı'nın golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti. 

75' Okay Yokuşlu ve Visca yerlerini Nwakaeme ile Banza'ya bıraktı.

77' Galatasaray'da Sara çıktı Morata girdi. 

81' Barış Alper kenara gelirlen Eren Elmalı oyuna dahil oldu.

84' GOL! Galatasaray, Morata'nın golüyle skoru 2-0'a getirdi. 

90+4 Maç sona erdi. 

Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı! - 4

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.

Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.

Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı! - 5

TRABZON'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Fatih Tekke, kupa maçı öncesinde en son Kasımpaşa ile oynadığı lig maçının 11'ine göre 6 farklı oyuncuyu sahaya sürdü.

Tekke, Muhammet Taha Tepe'nin yerine sakatlığı düzelen kaptan Uğurcan Çakır'a görev verdi. Bordo-mavili takımın genç çalıştırıcı Nwakaeme, Ozan Tufan, Sikan, Banza ve Zubkov'u yedek kulübesinde oturturken Mendy, Visca, Cham, Enis Destan ve kart cezasını tamamlayan Malheiro'yu 11'de oynattı.

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Savic, Draguş, Hüseyin Türkmen ve Folcarelli, maç kadrosunda yer almadı.

Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı! - 6

KAPALI GİŞE OYNANDI

İki takım arasında oynanan karşılaşmaya taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşmanın biletlerini kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, tribünlerin kendilerine ait bölümünün tamamını doldurdu.

Papara Park'ta 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da misafir takım tribününden takımlarına Trabzon deplasmanında destek verdi.

Galatasaraylı futbolcular, ısınmak için sahaya geçen günlerde Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isminin yazılı olduğu siyah tişörtle çıktı.

Sarı-kırmızılılar maç öncesi seramoniye "UEFA Gençlik Ligi'ndeki başarılarından dolayı Trabzonspor U-19 takımını tebrik ederiz" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı! - 7

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Okay, Batagov, Arif, Mendy, Lundstram, Visca, Cham, Mustafa, Enis.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

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