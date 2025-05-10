Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı!
Süper Lig'deki derbide Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray 2-0 galip geldi. 8 puanlık farkı koruyan sarı kırmızılılar kalan 3 maçtan 1 puan alması halinde şampiyon olacak.
Süper Lig'de haftanın dev maçı Trabzon'da oynandı.
Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, bordo-mavililere konuk oldu.
Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetti.
Mücadeleyi Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Morata'nın golleriyle 2-0 kazandı.
Sarı-kırmızılılar takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 8 puanlık farkı, son 3 haftaya taşıdı.