Galatasaray, Trabzon'dan galibiyetle dönüyor: Şampiyonluğa 1 puan kaldı!

GALATASARAY'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray ise Trabzon deplasmanında geçen hafta Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yaptı.



Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta sakatlanan Eren Elmalı tedavisinin ardından yedek kulübesinde yer alırken bu oyuncunun yerine savunmanın solunda Jakobs görev yaptı.



Okan Buruk, geçen haftaki kadrodan Morata'yı yedek kulübesine çekerken Sara'ya ilk 11'de görev verdi.