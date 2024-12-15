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Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 14 maçta 12 galibiyet alan Galatasaray'ın 2 beraberliği bulunuyor. Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından da kayıpsız dönmek istiyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 1

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, Trabzonspor karşısında da derbi maçını kayıpsız atlatmak istiyor.

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Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 2

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 3

GALATASARAY LİDER DURUMDA

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

Trabzonspor ise 14 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayarak, ligde 16 puanla 15. sırada yer aldı.

Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 4

GALATASARAY'DA 3 KİŞİ EKSİK

Galatasaray'da Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında kırmızı kart gören Metehan Baltacı da cezası nedeniyle sahada yer alamayacak.

Sakatlıkları bulunan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise bugünkü antrenmandan sonra belli olacak

Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig) - 5

SADECE SAHASINDA KAYIP YAŞADI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybı yaşadı.

Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden "Cimbom", 14 maçın 12'sini kazanırken sadece konuk ettiği ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.

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