Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor ile derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de geride kalan haftalarda 14 maçta 12 galibiyet alan Galatasaray'ın 2 beraberliği bulunuyor. Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından da kayıpsız dönmek istiyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak. Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı. Galatasaray, Trabzonspor karşısında da derbi maçını kayıpsız atlatmak istiyor.