Galatasaray-Trabzonspor derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig)

SADECE SAHASINDA KAYIP YAŞADI

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybı yaşadı.



Ligde yoluna namağlup bir şekilde devam eden "Cimbom", 14 maçın 12'sini kazanırken sadece konuk ettiği ikas Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı.