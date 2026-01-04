Galatasaray-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Kupa yarı finalinde derbi heyecanı
04.01.2026 12:07
AA
Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ve Trabzonspor arasında heyecan dolu bir mücadele yaşanacak. Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Süper Kupa yarı final maçı öncesinde Galatasaray'da, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs görev alamayacak. Peki, Galatasaray-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Süper Kupa yarı final mücadelesinde Trabzonspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Trabzonspor, Süper Kupa'da birbirlerini yenerek moral bulmak ve yılın ilk kupasının sahibi olmak için finale çıkmak istiyor. Peki, Galatasaray-Trabzonspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Gaziantep'te 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Mücadele Atv'den canlı olarak yayınlanacak.
KAZANAN TAKIM FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇININ GALİBİYLE EŞLEŞECEK
Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanması durumunda Turkcell Süper Kupa'nın finalinde, Fenerbahçe-Samsunspor eşleşmesinin galibi ile 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
YENİ FORMATTA İLK MAÇ
Sarı-kırmızılı ekip, Turkcell Süper Kupa'nın yeni formatındaki ilk maçını Trabzonspor ile yapacak.
Yeni formatta müsabakalar, ilk kez dört takımla oynanacak. Yarı final müsabakalarında Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası finalisti, Türkiye Kupası kazananıyla da lig ikincisi eşleşecek.
Galatasaray, geçen sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı için organizasyonun yarı finalinde son kupa finalisti Trabzonspor ile eşleşti. Bu durumda Süper Lig'de geçen sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe ile üçüncü olan Samsunspor, yarı finalde birbirlerine rakip oldu.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
Sarı-kırmızılı takımda Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlığı bulunan Wilfried Singo, bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, karşılaşmada görev alamayacak.
Ülkesi Gabon ile Afrika Uluslar Kupası'na yeni veda eden Mario Lemina ile takımdan ayrılması gündemde olan Berkan Kutlu'nun da Trabzonspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.
TRABZONSPOR'DA 7 EKSİK
Karadeniz ekibinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarına giden Onuachu ve Oulai, ameliyat olan Visca ve Baniya, sakatlıkları devam eden Savic ile Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek. Takımdan ayrılması gündemde olan Arif Boşluk da kadroda yer almayacak.
Takımla antrenmanlara başlayan Folcarelli ve Okay Yokuşlu'nun ise kadroda yer almaları bekleniyor.